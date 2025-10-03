Фінансові новини
Офіс інвестнянь отримав нову керівницю
Марина Хлистун стала виконавчою директоркою державної установи "Офіс із залучення та підтримки іноземних інвестицій" (UkraineInvest). Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.
З грудня 2023 року в.о. виконавчого директора UkraineInvest був Олександр Мельниченко.
Нову керівницю представив колективу міністр Олексій Соболев.
Марина Хлистун має понад 15 років досвіду у приватному секторі і свідомо перейшла на держслужбу, щоб долучитися до трансформаційних змін у країні, наголосив міністр.
Раніше Марина Хлистун очолювала департамент залучення інвестицій у Мінекономіки. Займалась інвестполітикою, міжурядовими угодами, співпрацею з Єврокомісією та банками розвитку в межах Pillar 2 Ukraine Facility, а також брала участь у розробці стратегії залучення інвестицій.
Завдяки її команді Україна успішно була представлена на важливих міжнародних подіях: Rebuild 2024 у Варшаві, Економічний форум у Давосі та URC 2025 у Римі, зазначили у міністерстві.
