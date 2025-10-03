Авторизация

Офіс інвестнянь отримав нову керівницю

 Колишній в.о. виконавчого директора UkraineInvest Олександр Мельниченко, міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев і виконавча директорка UkraineInvest Марина Хлистун (фото - пресслужба Мінекономіки)

Марина Хлистун стала виконавчою директоркою державної установи "Офіс із залучення та підтримки іноземних інвестицій" (UkraineInvest). Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

З грудня 2023 року в.о. виконавчого директора UkraineInvest був Олександр Мельниченко.

Нову керівницю представив колективу міністр Олексій Соболев.

Марина Хлистун має понад 15 років досвіду у приватному секторі і свідомо перейшла на держслужбу, щоб долучитися до трансформаційних змін у країні, наголосив міністр.

Раніше Марина Хлистун очолювала департамент залучення інвестицій у Мінекономіки. Займалась інвестполітикою, міжурядовими угодами, співпрацею з Єврокомісією та банками розвитку в межах Pillar 2 Ukraine Facility, а також брала участь у розробці стратегії залучення інвестицій.

Завдяки її команді Україна успішно була представлена на важливих міжнародних подіях: Rebuild 2024 у Варшаві, Економічний форум у Давосі та URC 2025 у Римі, зазначили у міністерстві.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

