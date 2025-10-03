Фінансові новини
Податківці розробили систему для автоматичного списання податкових боргів з рахунків
23:41 02.10.2025 |
Державна податкова служба вже розробила і почала тестувати програмне забезпечення, яке дозволить списувати заборгованість зі сплати податків з рахунків боржників в автоматичному режимі.
Про це в. о. голови ДПС Леся Карнаух розповіла під час зустрічі з бізнесом та громадськістю, повідомляє пресслужба відомства.
"Нова система передбачає удосконалену інформаційну взаємодію між ДПС, Казначейством та надавачами платіжних послуг. Це забезпечить примусове списання коштів з рахунків боржників в електронній формі в автоматичному режимі через систему електронних платежів Нацбанку", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Держподаткова служба спільно із Мінцифри працює над розширенням податкових сервісів для громадян у "Дії".
"Зокрема, хочемо створити нову послугу для громадян про майнові податки. Щоб кожен у Дії міг перевірити свої об'єкти оподаткування (нерухомість, землю, авто), звірити дані, отримати нарахування, дізнатися про борг і, звісно, сплатити податки", - розповіла Леся Карнаух.
ТОП-НОВИНИ
|США тиснуть на Грецію, щоб та продала Україні частину своїх літаків Mirage через механізм PURL — Kathimerini
ТОП-НОВИНИ
|Суд закрив справу про розкрадання 1,5 млрд грн чиновником Міноборони — ЦПК
|Наглядова рада «Укренерго» передумала звільняти Зайченка з посади
|Кабмін вирішив почати підготовку до приватизації «Сенс Банку» та «Укргазбанку», – Мінфін
|Британія та Німеччина скликають «Рамштайн» на 15 жовтня
|Офіс інвестнянь отримав нову керівницю
|Наглядова Рада НЕК «Укренерго» призначила шостого члена правління компанії на посаду директора з управління ризиками
|Податківці розробили систему для автоматичного списання податкових боргів з рахунків
|Україна отримала $133 мільйони від Світового банку на управління публічними інвестиціями
|МВФ продовжить обговорення нової програми з Україною під час щорічних зборів 13-18 жовтня
|Міненерго узгодило з НР «Укренерго» пріоритети діяльності й вітає її рішення продовжити роботу Зайченка як керівника
|Тест Snapdragon X2 Elite Extreme: CPU випереджає Core Ultra 9 285H та Ryzen AI 9 HX 370, але GPU програє Apple
|OpenAI запустила ШІ-модель Sora 2 — генерує відео до 10 секунд, з «реальною фізикою» і звуком
|З компаній Tesla та xAI Ілона Маска масово звільняються топменеджери, – FT
|Ринкова вартість NVIDIA перевищила $4,5 трлн на тлі нових угод у сфері ШІ
|«Київстар» запускає тестування технології Direct to Cell від Starlink для абонентів
|Китай запустив найпотужніше магнітне поле: у 700 тис. разів більше, ніж в Землі
|У Лондоні засудили «королеву біткоїна»: конфісковано BTC на $7,3 млрд