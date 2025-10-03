Податківці розробили систему для автоматичного списання податкових боргів з рахунків

Державна податкова служба вже розробила і почала тестувати програмне забезпечення, яке дозволить списувати заборгованість зі сплати податків з рахунків боржників в автоматичному режимі.

Про це в. о. голови ДПС Леся Карнаух розповіла під час зустрічі з бізнесом та громадськістю, повідомляє пресслужба відомства.

"Нова система передбачає удосконалену інформаційну взаємодію між ДПС, Казначейством та надавачами платіжних послуг. Це забезпечить примусове списання коштів з рахунків боржників в електронній формі в автоматичному режимі через систему електронних платежів Нацбанку", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Держподаткова служба спільно із Мінцифри працює над розширенням податкових сервісів для громадян у "Дії".

"Зокрема, хочемо створити нову послугу для громадян про майнові податки. Щоб кожен у Дії міг перевірити свої об'єкти оподаткування (нерухомість, землю, авто), звірити дані, отримати нарахування, дізнатися про борг і, звісно, сплатити податки", - розповіла Леся Карнаух.