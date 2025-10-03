Україна отримала $133 мільйони від Світового банку на управління публічними інвестиціями

Україна отримала $133 млн від Світового банку за проєктом SURGE "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління".

Як ідеться в повідомленні Міністерства фінансів, кошти надійшли до загального фонду державного бюджету України.

Очікується, що Україна отримає в рамках проєкту до кінця року ще $396 млн, у тому числі $230 млн у рамках додаткового фінансування проєкту.

Головна мета проєкту - забезпечити ефективне управління публічними інвестиціями. Він спрямований на підвищення якості фіскального управління в громадах, удосконалення середньострокового й програмного бюджетування, оптимізацію адміністрування доходів, а також врахування гендерних і кліматичних аспектів у фінансовій політиці.

Реалізація проєкту здійснюється з використанням фінансового інструменту "Програма кредитування з прив'язкою до результатів, Program-for-Results" (PforR), який ґрунтується на досягненні конкретних показників, прив'язаних до виплат.

Щоб отримати позику у 2025 році, Україна виконала низку важливих умов. Зокрема, було внесено зміни до Бюджетного кодексу, затверджено середньостроковий план публічних інвестицій та ухвалено єдину методологію їхнього управління.

"Співпраця в межах проекту SURGE сприяє формуванню сучасної та ефективної державної політики у сфері управління публічними інвестиціями. Важливо, що у цьому процесі ми приділяємо особливу увагу гендерним і кліматичним аспектам, що дозволяє зробити політику більш інклюзивною та стійкою до майбутніх викликів. Вдячна Світовому банку за підтримку України на цьому шляху", - зазначилв аступниця міністра фінансів Ольга Зикова.

Проєкт SURGE реалізується в Україні з 2024 року. За цей час Світовий банк уклав з Україною угоди на понад $1 млрд фінансування в рамках проєкту, зокрема, на отримання $10 млн грантових коштів.

У середині серпня повідомлялося, що Україна отримає ще $88 млн від Світового банку Японії на підтримку державних програм для бізнесу.

Перед тим повідомлялося, що Світовий банк виділив Україні додаткові $84 млн на продовження фінансування проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)".

Раніше стало відомо, що державний бюджет України з лютого 2022 року отримав фінансову допомогу від Світового банку в сумі понад $51 млрд, із якої $30,7 млрд є грантами.