Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна отримала $133 мільйони від Світового банку на управління публічними інвестиціями

23:38 02.10.2025 |

Економіка

 

Україна отримала $133 млн від Світового банку за проєктом SURGE "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління".

Як ідеться в повідомленні Міністерства фінансів, кошти надійшли до загального фонду державного бюджету України.

Очікується, що Україна отримає в рамках проєкту до кінця року ще $396 млн, у тому числі $230 млн у рамках додаткового фінансування проєкту.

Головна мета проєкту - забезпечити ефективне управління публічними інвестиціями. Він спрямований на підвищення якості фіскального управління в громадах, удосконалення середньострокового й програмного бюджетування, оптимізацію адміністрування доходів, а також врахування гендерних і кліматичних аспектів у фінансовій політиці.

Реалізація проєкту здійснюється з використанням фінансового інструменту "Програма кредитування з прив'язкою до результатів, Program-for-Results" (PforR), який ґрунтується на досягненні конкретних показників, прив'язаних до виплат.

Щоб отримати позику у 2025 році, Україна виконала низку важливих умов. Зокрема, було внесено зміни до Бюджетного кодексу, затверджено середньостроковий план публічних інвестицій та ухвалено єдину методологію їхнього управління.

"Співпраця в межах проекту SURGE сприяє формуванню сучасної та ефективної державної політики у сфері управління публічними інвестиціями. Важливо, що у цьому процесі ми приділяємо особливу увагу гендерним і кліматичним аспектам, що дозволяє зробити політику більш інклюзивною та стійкою до майбутніх викликів. Вдячна Світовому банку за підтримку України на цьому шляху", - зазначилв аступниця міністра фінансів Ольга Зикова.

Проєкт SURGE реалізується в Україні з 2024 року. За цей час Світовий банк уклав з Україною угоди на понад $1 млрд фінансування в рамках проєкту, зокрема, на отримання $10 млн грантових коштів.

У середині серпня повідомлялося, що Україна отримає ще $88 млн від Світового банку Японії на підтримку державних програм для бізнесу.

Перед тим повідомлялося, що Світовий банк виділив Україні додаткові $84 млн на продовження фінансування проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)".

Раніше стало відомо, що державний бюджет України з лютого 2022 року отримав фінансову допомогу від Світового банку в сумі понад $51 млрд, із якої $30,7 млрд є грантами.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2215
  0,0795
 0,19
EUR
 1
 48,3734
  0,0706
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9623  0,08 0,20 41,4700  0,04 0,10
EUR 48,1884  0,12 0,24 48,8255  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0800  0,14 0,34 41,1100  0,14 0,34
EUR 48,1500  0,29 0,60 48,1900  0,29 0,60

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес