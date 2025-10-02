Фінансові новини
Уряд звільнив від оподаткування повторне ввезення комплектуючих для зброї
23:37 01.10.2025 |
Уряд ухвалив рішення, відповідно до якого повторне ввезення комплектуючих для виробників зброї відтепер не оподатковуватиметься, якщо під час виконання держконтрактів попередні комплектуючі були знищені.
Про це Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко поінформувала у Телеграмі за результатами засідання уряду, повідомляє Укрінформ.
"Уряд ухвалив звільнити від сплати мита і ПДВ на комплектуючі, які виробник завозить повторно для виконання державних контрактів. У такому разі підприємство може завезти аналогічні складові в обсязі, що не перевищує знищеного, без оподаткування ПДВ. Ці втрати мають бути підтверджені", - заявила вона.
За словами очільниці уряду, також для цих випадків були змінені правила звітування на митниці.
"Постачання за оборонними контрактами має бути безперебійне, і дії ворога не повинні створювати ризик для виконання оборонних закупівель", - переконана Свириденко.
Окрім цього, як зазначається в дописі прем'єрки, відтепер захисники, які проходили лікування за кордоном, отримають від держави компенсацію на дорогу додому. Видатки на це вже передбачені в проєкті держбюджету.
"Військові мають відчувати підтримку держави на всіх етапах, зокрема це стосується лікування й реабілітації", - вважає очільниця українського уряду.
На цьому засіданні уряд, окрім іншого, визначив порядок направлення українських військових до Спільного центру НАТО-Україна JATEC у польському Бидгощі.
"Це дозволить розвивати спільні проєкти з НАТО та підвищувати сумісність наших армій. Українські військові в центрі працюватимуть над сучасними підходами до оборонного планування та застосуванням технологій на полі бою. Бойовий досвід Сил оборони України - унікальний, здобутий в умовах сухопутної війни, найбільшої з часів Другої світової", - поінформувала Свириденко.
Очільниця українського уряду заявила, що українська держава пишається своїми захисниками і захисницями.
"ЗСУ, НГУ, СБУ, ГУР, СЗР, ДПСУ, бойові підрозділи Нацполіції - дякуємо кожному й кожній, хто взяв на себе велику відповідальність захисту держави. Ви - приклад мужності й гордість України", - написала глава Кабміну.
Як повідомлялося, у середу, 1 жовтня, українці святкують День захисників і захисниць України і День козацтва, що збігається з християнським святом Покрови Пресвятої Богородиці.
День захисників і захисниць України - державне свято, яке було засноване 14 жовтня 2014 року президентським указом як День захисника України. У 2021 році його було перейменовано на День захисників і захисниць України. Його відзначали 14 жовтня, але у 2023 році дату перенесли на 1 жовтня через реформу церковного календаря.
Православна церква України та Українська греко-католицька церква з 1 вересня 2023 року перейшли на новоюліанський календар, тому більшість християн святкують релігійні свята на 13 днів раніше.
Зокрема, Покрову Пресвятої Богородиці тепер відзначають 1 жовтня, і разом із нею перенесли дату Дня захисників і захисниць.
