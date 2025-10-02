Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд звільнив від оподаткування повторне ввезення комплектуючих для зброї

23:37 01.10.2025 |

Економіка

 

Уряд ухвалив рішення, відповідно до якого повторне ввезення комплектуючих для виробників зброї відтепер не оподатковуватиметься, якщо під час виконання держконтрактів попередні комплектуючі були знищені.

Про це Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко поінформувала у Телеграмі за результатами засідання уряду, повідомляє Укрінформ.

"Уряд ухвалив звільнити від сплати мита і ПДВ на комплектуючі, які виробник завозить повторно для виконання державних контрактів. У такому разі підприємство може завезти аналогічні складові в обсязі, що не перевищує знищеного, без оподаткування ПДВ. Ці втрати мають бути підтверджені", - заявила вона.

За словами очільниці уряду, також для цих випадків були змінені правила звітування на митниці.

"Постачання за оборонними контрактами має бути безперебійне, і дії ворога не повинні створювати ризик для виконання оборонних закупівель", - переконана Свириденко.

Окрім цього, як зазначається в дописі прем'єрки, відтепер захисники, які проходили лікування за кордоном, отримають від держави компенсацію на дорогу додому. Видатки на це вже передбачені в проєкті держбюджету.

"Військові мають відчувати підтримку держави на всіх етапах, зокрема це стосується лікування й реабілітації", - вважає очільниця українського уряду.

На цьому засіданні уряд, окрім іншого, визначив порядок направлення українських військових до Спільного центру НАТО-Україна JATEC у польському Бидгощі.

"Це дозволить розвивати спільні проєкти з НАТО та підвищувати сумісність наших армій. Українські військові в центрі працюватимуть над сучасними підходами до оборонного планування та застосуванням технологій на полі бою. Бойовий досвід Сил оборони України - унікальний, здобутий в умовах сухопутної війни, найбільшої з часів Другої світової", - поінформувала Свириденко.

Очільниця українського уряду заявила, що українська держава пишається своїми захисниками і захисницями.

"ЗСУ, НГУ, СБУ, ГУР, СЗР, ДПСУ, бойові підрозділи Нацполіції - дякуємо кожному й кожній, хто взяв на себе велику відповідальність захисту держави. Ви - приклад мужності й гордість України", - написала глава Кабміну.

Як повідомлялося, у середу, 1 жовтня, українці святкують День захисників і захисниць України і День козацтва, що збігається з християнським святом Покрови Пресвятої Богородиці.

День захисників і захисниць України - державне свято, яке було засноване 14 жовтня 2014 року президентським указом як День захисника України. У 2021 році його було перейменовано на День захисників і захисниць України. Його відзначали 14 жовтня, але у 2023 році дату перенесли на 1 жовтня через реформу церковного календаря.

Православна церква України та Українська греко-католицька церква з 1 вересня 2023 року перейшли на новоюліанський календар, тому більшість християн святкують релігійні свята на 13 днів раніше.

Зокрема, Покрову Пресвятої Богородиці тепер відзначають 1 жовтня, і разом із нею перенесли дату Дня захисників і захисниць.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2215
  0,0795
 0,19
EUR
 1
 48,3734
  0,0706
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8811  0,10 0,25 41,4296  0,12 0,28
EUR 48,0711  0,10 0,20 48,7978  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,14 0,34 41,2500  0,14 0,34
EUR 48,4400  0,25 0,52 48,4800  0,25 0,52

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес