Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні у серпні знизилася середня зарплата - дані Держстату по регіонах

22:48 30.09.2025 |

Економіка

 

У серпні в Україні показник середньої заробітної плати штатних працівників становив 25 911 грн, що на 2,2% менше, ніж у липні.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає Укрінформ.

Згідно з оприлюдненими даними, у серпні 2025 року розмір середньої заробітної плати в Україні склав 25 911 грн проти 26 499 грн місяцем раніше.

Найвищий показник зафіксовано у Києві (39 535 грн), Луганській (32 541 грн) та Дніпропетровській (26 779 грн) областях.

Найнижчий - у Чернівецькій (18 451 грн) та у Кіровоградській (18 778 грн) областях.

В Україні у серпні знизилася середня зарплата - дані Держстату по регіонах

 

За видами економічної діяльності найвищі заробітні плати у сфері інформації та телекомунікацій (65 213 грн), на авіаційному транспорті (57 582 грн) та у сфері фінансів і страхової діяльності (52 269 грн).

Найнижчі - в освіті (14 432 грн), у працівників бібліотек, архівів та музеїв (14 379 грн) та у сфері мистецтва та розваг (14 015 грн).

В Україні у серпні знизилася середня зарплата - дані Держстату по регіонах

 

За даними Держстату, заборгованість із виплати заробітної плати на 1 вересня становить 3,5 млрд грн.

В Україні у серпні знизилася середня зарплата - дані Держстату по регіонах

 

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року середня заробітна плата в Україні збільшилася на 23,1% до показника попереднього року і становила 21 473 грн.

 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1420
  0,1756
 0,43
EUR
 1
 48,3028
  0,1380
 0,28

Курс обміну валют на вчора, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9828  0,15 0,37 41,5459  0,09 0,21
EUR 48,1672  0,05 0,10 48,8555  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0800  0,18 0,42 41,1100  0,17 0,42
EUR 48,1900  0,25 0,52 48,2300  0,25 0,51

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес