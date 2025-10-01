В Україні у серпні знизилася середня зарплата - дані Держстату по регіонах

У серпні в Україні показник середньої заробітної плати штатних працівників становив 25 911 грн, що на 2,2% менше, ніж у липні.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає Укрінформ.

Згідно з оприлюдненими даними, у серпні 2025 року розмір середньої заробітної плати в Україні склав 25 911 грн проти 26 499 грн місяцем раніше.

Найвищий показник зафіксовано у Києві (39 535 грн), Луганській (32 541 грн) та Дніпропетровській (26 779 грн) областях.

Найнижчий - у Чернівецькій (18 451 грн) та у Кіровоградській (18 778 грн) областях.

За видами економічної діяльності найвищі заробітні плати у сфері інформації та телекомунікацій (65 213 грн), на авіаційному транспорті (57 582 грн) та у сфері фінансів і страхової діяльності (52 269 грн).

Найнижчі - в освіті (14 432 грн), у працівників бібліотек, архівів та музеїв (14 379 грн) та у сфері мистецтва та розваг (14 015 грн).

За даними Держстату, заборгованість із виплати заробітної плати на 1 вересня становить 3,5 млрд грн.

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року середня заробітна плата в Україні збільшилася на 23,1% до показника попереднього року і становила 21 473 грн.