НОВИНИ
АНАЛІТИКА

МВФ оцінює дефіцит зовнішнього фінансування України у $65 мільярдів на наступні чотири роки

13:48 25.09.2025 |

Економіка

 

Міжнародний валютний фонд попередньо оцінює незакриту потребу України в міжнародному фінансуванні на 2026 - 2029 роки на рівні 65 млрд доларів, що вдвічі перевищує попередні урядові оцінки.

Про це у Фейсбуці повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа за результатами брифінгу з постійною представницею МВФ в Україні Прісцилою Тофано для економічних радників посольств країн-членів ЄС щодо бюджету-2026.

"МВФ мислить середньостроковими категоріями. Нова програма співпраці з МВФ буде розрахована на 4 роки - 2026-2029. І, дійсно, МВФ попередньо оцінює незакриту потребу України в міжнародному фінансуванні на 4 (чотири!) роки на рівні $65 млрд", - зазначила Підласа.

Вона пояснила, що ця нестача фінансування розподілена нерівномірно протягом чотирьох років, оскільки наразі на 2027 рік Україна має найменше домовленостей щодо міжнародної підтримки.

Водночас із 2028 року Єврокомісія планує передбачити у семирічному бюджеті ЄС 100 млрд євро для України. Ці кошти вже враховуються як частина домовленого фінансування.

Підласа нагадала, що кілька місяців тому уряд оцінював нестачу міжнародної підтримки лише на два роки - на рівні 37,4 млрд доларів. Однак ці цифри довелося переглянути через збільшення дефіциту саме у 2026 році.

За її словами, ключовим фактором в оцінці потреби зовнішнього фінансування бюджету є припущення щодо тривалості війни та відповідних видатків на оборону.

"Прогнозувати безпекову ситуацію в 2027 році можна, але, на мою думку, це суто теоретична справа. Тому у спілкуванні з міжнародними партнерами важливо показувати середньострокову перспективу, але потрібно фокусуватись на найбільш терміновій задачі - покрити $18,1 млрд, яких нам бракує на 2026 рік", - підкреслила Підласа.
За матеріалами: Укрінформ
Ключові теги: прогноз
 

