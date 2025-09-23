Фінансові новини
23.09.25
00:07
RSS
мапа сайту
В Україні почали більше сплачувати податок на нерухомість
14:09 22.09.2025 |
В Україні у 2025 році власники нерухомості сплатили на 22% більше податку на нерухомість, ніж за січень - серпень минулого року.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
До місцевих бюджетів було перераховано майже 8,7 млрд грн, що більше на 1,6 млрд грн за відповідний показник 2024 року.
Серед лідерів у сплаті:
* Київ - 1,74 млрд грн,
* Київська область - 0,86 млрд грн,
* Дніпропетровська область - 0,84 млрд грн,
* Одеська область - 0,83 млрд гривень.
Загалом у січні-серпні податок на нерухомість сплачували 740 тис. платників.
За матеріалами:
Економічна правда
