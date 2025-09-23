єВідновлення: відтепер в «Дії» можна відзвітувати про завершення будівництва

В застосунок "Дія" додали можливість відзвітувати про завершені роботи - це фінальний крок у послузі "Виплата на будівництво" за програмою "єВідновлення".

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

Для чого потрібен фінальний звіт?

- Підтвердити фактичне будівництво

- Показати державі, що кошти використані за призначенням

- Закрити всі формальності без черг та паперової тяганини

Як це зробити в Дії?

Спочатку отримайте документ про готовність до експлуатації на порталі "Дія" - декларацію або сертифікат, залежно від площі будинку.

А далі:

1. Дія - Сервіси - єВідновлення - Виплата на будівництво - Мої виплати - Повідомити про завершення

2. Додайте фото, документи та чеки як підтвердження виконаних робіт

3. Надішліть звіт

"У "Дії" все необхідне перевіряється автоматично: документи, тип будівництва, технічну інвентаризацію. Якщо щось потребує виправлень - отримаєте чіткі підказки, що саме треба доопрацювати.

Подавайте звіт протягом 30 робочих днів після того, як завершите будівництво та отримаєте документ про введення будинку в експлуатацію", - йдеться в повідомленні.