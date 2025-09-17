Фінансові новини
- |
- 17.09.25
- |
- 22:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Обсяг нового будівництва житла в Україні в I пів.-2025 виріс на 45% - Держстат
15:56 17.09.2025 |
Загальна площа житлових будинків, на які видано дозволи на виконання будівельних робіт (нове будівництво), за підсумками січня-червня 2025 року збільшилася на 45% порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до 2 млн 965,2 тис. кв. м, повідомила Державна служба статистики (Держстат).
За даними статвідомства, у січні-червні 2025 року загальна площа нового будівництва багатоквартирних будинків зросла на 45,8% до минулого року - до 2,86 млн кв. м. Кількість заявлених на старті будівництва квартир у багатоквартирних будинках збільшилася на 51,5% і становила 33 тис.
Найбільше нового житла в першому півріччі заявлено в Київській області: загальна площа нового будівництва житла становила 904,9 тис. кв. м (15,5 тис. квартир), що у 2,3 раза перевищує показник першої половини минулого року.
Суттєві обсяги нового житла в зазначений звітний період задекларовано також у Львівській області - 540,7 тис. кв. м (6,9 тис. квартир), що на 65% більше за показники першого півріччя 2024 року, а також в Івано-Франківській - 234,6 тис. кв. м (+8%, 3,8 тис. квартир), Закарпатській - 159,3 тис. кв. м (+11%, 2,4 тис. квартир), Полтавській - 146,9 тис. кв. м (1,8 тис. квартир), Вінницькій - 130,9 тис. кв. м ("мінус" 38,7%, 2,9 тис. квартир) і Волинській - 115,2 тис. кв. м (+17,7%, 2,5 тис. квартир).
У Києві в січні-червні 2025 року загальна площа нового будівництва житла становила 367,2 тис. кв. м (4,2 тис. квартир), що в 1,9 раза більше за показник минулого року.
Держстат нагадує, що показники наведено без урахування тимчасово окупованих РФ територій і частини територій, на яких тривають (велися) бойові дії.
Як повідомлялося, загальна площа нового будівництва житла в Україні у 2024 році скоротилася на 7,2% порівняно із 2023 роком - до 3,9 млн кв. м, тоді як 2023 року становила 4,2 млн кв. м, 2022-го - 6,67 млн кв. м, 2021-го - 12,7 млн кв. м.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн
ТОП-НОВИНИ
|Метсола оголосила у Раді про відкриття представництва Європарламенту в Києві
|Лише половина фракції «Слуга народу» прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька
|Рада ухвалила закон про військового омбудсмена
|Reuters: США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок союзників НАТО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Держслужба геології готує до конкурсу родовище Ділянка Добра
|ПлейСіті оголосило про початок видання ліцензій для грального бізнесу
|Польща готова прокласти євроколію до Одеси заради доступу до Чорного моря
|DFC та Україна оголосили початковий капітал Американсько-українського інвестфонду відбудови $150 млн
|Обсяг нового будівництва житла в Україні в I пів.-2025 виріс на 45% - Держстат
|Нафта продовжує дешевшати, Brent на рівні $67,9 за барель
Бізнес
|Перший погляд на NVIDIA RTX 6090: чип Rubin CPX відкриває деталі
|2-нм процесор Mediatek Dimensity 9600 теж отримає мідний радіатор як і Exynos 2600
|Aston Martin першим отримає «розумні» шини Pirelli
|Компанія Alphabet, власник Google, досягла ринкової капіталізації у $3 трлн
|Windows 11 отримає вбудовану функцію перевірки швидкості інтернету прямо з панелі завдань
|Нові акумулятори CATL для електричних авто: 10 хвилин заряджання на 478 км, ресурс 12 років або 1 млн км
|Qualcomm представила Quick Charge 5 Plus, що забезпечить швидшу зарядку без нагрівання