Низка будівельних компаній отримали мільйонні штрафи від АМКУ за змови на тендерах

Антимонопольний комітет оштрафував низку компаній на загальну суму понад 24 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії, що спотворювали результати торгів. Таке рішення було ухвалене на засіданні Тимчасової адміністративної колегії (ТАК), повідомляє АМКУ.

Найбільший штраф отримали ТОВ "Юг Строй Компані" та ТОВ "Будівельна компанія АСО".

ТАК встановила, що під час тендерів на ремонт доріг в Одеській області, які у 2021 році проводили Визирська сільська рада та Управління капітального будівництва Южненської міської ради, компанії діяли узгоджено з метою уникнення конкуренції. За це їх оштрафували майже на 15 млн грн.

Ще 1,13 млн грн мають сплатити ТОВ "Ханбер Трейд" і ТОВ "Сайленд". Колегія встановила, що вони змовилися під час аукціону з продажу майнового комплексу ТОВ "Кімет-плюс" - кінотеатру "Кристал" у парку "Юність" у Києві.

Крім цього, за даними ТАК, ТОВ "Господар-2" і ТОВ "Перша українська будівельна" узгодили свої дії під час участі в торгах із ремонту хірургічного корпусу лікарні у Вознесенську. За це їх оштрафували на 3,75 млн грн.

За змови під час участі у шести торгах з капремонту будівель в Одесі на понад 169 млн грн штраф у розмірі 2,7 млн грн наклали також на ТОВ "Строй-Еліт" і ТОВ "Олімп Буд Девелопмент".

Ще понад 2 млн грн сплатять ПП "Евротрансстрой", ТОВ "Ей Бі Сі Констракшен" і ТОВ "М-Білд Плюс". За даними ТАК, вони узгоджували пропозиції під час участі у торгах, усуваючи конкуренцію між собою.

В АМКУ нагадали, що за законом, компанії, які протягом останніх трьох років були притягнуті до відповідальності за спотворення результатів тендерів, не можуть брати участь у державних закупівлях.