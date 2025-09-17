Фінансові новини
- |
- 17.09.25
- |
- 15:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Низка будівельних компаній отримали мільйонні штрафи від АМКУ за змови на тендерах
12:52 17.09.2025 |
Антимонопольний комітет оштрафував низку компаній на загальну суму понад 24 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії, що спотворювали результати торгів. Таке рішення було ухвалене на засіданні Тимчасової адміністративної колегії (ТАК), повідомляє АМКУ.
Найбільший штраф отримали ТОВ "Юг Строй Компані" та ТОВ "Будівельна компанія АСО".
ТАК встановила, що під час тендерів на ремонт доріг в Одеській області, які у 2021 році проводили Визирська сільська рада та Управління капітального будівництва Южненської міської ради, компанії діяли узгоджено з метою уникнення конкуренції. За це їх оштрафували майже на 15 млн грн.
Ще 1,13 млн грн мають сплатити ТОВ "Ханбер Трейд" і ТОВ "Сайленд". Колегія встановила, що вони змовилися під час аукціону з продажу майнового комплексу ТОВ "Кімет-плюс" - кінотеатру "Кристал" у парку "Юність" у Києві.
Крім цього, за даними ТАК, ТОВ "Господар-2" і ТОВ "Перша українська будівельна" узгодили свої дії під час участі в торгах із ремонту хірургічного корпусу лікарні у Вознесенську. За це їх оштрафували на 3,75 млн грн.
За змови під час участі у шести торгах з капремонту будівель в Одесі на понад 169 млн грн штраф у розмірі 2,7 млн грн наклали також на ТОВ "Строй-Еліт" і ТОВ "Олімп Буд Девелопмент".
Ще понад 2 млн грн сплатять ПП "Евротрансстрой", ТОВ "Ей Бі Сі Констракшен" і ТОВ "М-Білд Плюс". За даними ТАК, вони узгоджували пропозиції під час участі у торгах, усуваючи конкуренцію між собою.
В АМКУ нагадали, що за законом, компанії, які протягом останніх трьох років були притягнуті до відповідальності за спотворення результатів тендерів, не можуть брати участь у державних закупівлях.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Лише половина фракції «Слуга народу» прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька
|Рада ухвалила закон про військового омбудсмена
|Reuters: США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок союзників НАТО
|Рада не змогла створити Виплатну агенцію для агродотацій, яка є вимогою ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Публічні інвестиції на 2026 рік: Мінрозвитку ініціювало 83 проєкти
|Верховна Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство України і Великої Британії
|Данська оборонна компанія в сфері авіації відкриває представництво в Україні
|Низка будівельних компаній отримали мільйонні штрафи від АМКУ за змови на тендерах
|Рада ухвалила закон про військового омбудсмена
|Ставки фрахту на великі танкери зростають на тлі збільшення пропозицій нафти
Бізнес
|Перший погляд на NVIDIA RTX 6090: чип Rubin CPX відкриває деталі
|2-нм процесор Mediatek Dimensity 9600 теж отримає мідний радіатор як і Exynos 2600
|Aston Martin першим отримає «розумні» шини Pirelli
|Компанія Alphabet, власник Google, досягла ринкової капіталізації у $3 трлн
|Windows 11 отримає вбудовану функцію перевірки швидкості інтернету прямо з панелі завдань
|Нові акумулятори CATL для електричних авто: 10 хвилин заряджання на 478 км, ресурс 12 років або 1 млн км
|Qualcomm представила Quick Charge 5 Plus, що забезпечить швидшу зарядку без нагрівання