Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Низка будівельних компаній отримали мільйонні штрафи від АМКУ за змови на тендерах

12:52 17.09.2025 |

Економіка

Низка будівельних компаній отримали мільйонні штрафи від АМКУ за змови на тендерах

 

Антимонопольний комітет оштрафував низку компаній на загальну суму понад 24 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії, що спотворювали результати торгів. Таке рішення було ухвалене на засіданні Тимчасової адміністративної колегії (ТАК), повідомляє АМКУ.

Найбільший штраф отримали ТОВ "Юг Строй Компані" та ТОВ "Будівельна компанія АСО".

ТАК встановила, що під час тендерів на ремонт доріг в Одеській області, які у 2021 році проводили Визирська сільська рада та Управління капітального будівництва Южненської міської ради, компанії діяли узгоджено з метою уникнення конкуренції. За це їх оштрафували майже на 15 млн грн.

Ще 1,13 млн грн мають сплатити ТОВ "Ханбер Трейд" і ТОВ "Сайленд". Колегія встановила, що вони змовилися під час аукціону з продажу майнового комплексу ТОВ "Кімет-плюс" - кінотеатру "Кристал" у парку "Юність" у Києві.

Крім цього, за даними ТАК, ТОВ "Господар-2" і ТОВ "Перша українська будівельна" узгодили свої дії під час участі в торгах із ремонту хірургічного корпусу лікарні у Вознесенську. За це їх оштрафували на 3,75 млн грн.

За змови під час участі у шести торгах з капремонту будівель в Одесі на понад 169 млн грн штраф у розмірі 2,7 млн грн наклали також на ТОВ "Строй-Еліт" і ТОВ "Олімп Буд Девелопмент".

Ще понад 2 млн грн сплатять ПП "Евротрансстрой", ТОВ "Ей Бі Сі Констракшен" і ТОВ "М-Білд Плюс". За даними ТАК, вони узгоджували пропозиції під час участі у торгах, усуваючи конкуренцію між собою.

В АМКУ нагадали, що за законом, компанії, які протягом останніх трьох років були притягнуті до відповідальності за спотворення результатів тендерів, не можуть брати участь у державних закупівлях.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1752
  0,0565
 0,14
EUR
 1
 48,6567
  0,1600
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9217  0,04 0,11 41,4347  0,04 0,09
EUR 48,3640  0,25 0,51 49,1000  0,37 0,75

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1750  0,03 0,06 41,1900  0,04 0,10
EUR 48,7500  0,03 0,06 48,7900  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес