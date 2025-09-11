Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні скоротились темпи будівництва житла, але окремі регіони показали суттєвий приріст

12:09 11.09.2025 |

Економіка

 

У першому півріччі в Україні було введено в експлуатацію 51 557 нових квартир. Це на 6,7% менше, ніж за той же період торік.

Про це йдеться в дослідженні від ЛУН з посиланням на дані Держстату.

Повідомляється, що частка квартир у багатоквартирних будинках також зменшилася: якщо торік вона становила 69,8%, то цього року - 67,1%. Загальна площа зданого житла у січні-червні склала 4,27 млн кв.м, що на 6,4% менше у річному вимірі.

Як зазначають експерти, попри загальне зниження, окремі регіони показали суттєвий приріст:

* Одеська область - +56% рік до року (6570 квартир, 0,39 млн кв.м).
* Черкаська область - +51,6% (1126 квартир, 0,09 млн кв.м).
* Миколаївська область - +35,8%.
* Чернігівська область - +24,4%.
* Тернопільська область - +23,7%.
* Львівська область - +8,9% (5646 квартир, 0,48 млн кв.м).

Водночас найбільше падіння зафіксовано у:

* Харківській області (-40,4%),
* Житомирській (-37,7%),
* Запорізькій (-30,6%),
* Сумській (-29,1%),* Волинській (-27,2%).

Зокрема, у Києві обсяг нового житла скоротився на 22%: введено 7380 квартир загальною площею 0,49 млн кв.м проти 9360 квартир (0,63 млн кв.м) торік.

* Київська область - 9853 квартири, 0,88 млн кв.м (-7,9%).
* Київ - 7380 квартир, 0,49 млн кв.м (-22%).
* Львівська область - 5646 квартир, 0,48 млн кв.м (+8,9%).
За матеріалами: Економічна правда
 

