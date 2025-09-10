Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вартість оренди житла зросла в багатьох регіонах України

23:55 09.09.2025 |

Економіка

Вартість оренди житла зросла в багатьох регіонах України

 

В Україні найдорожчим регіоном для оренди житла залишається Київ з вартістю 19 тис. грн за однокімнатну квартиру. За місяць оренда подорожчала на 4%, а протягом останнього року збільшення склало 5%.

Про це йдеться в дослідженні від DIM.RIA.

Зокрема, найдорожча оренда в Печерському районі - 25,2 тис. грн, найдешевша у Деснянському - 12,7 тис. грн за однокімнатну квартиру.

Ціни зросли і в інших регіонах, найактивніше - у Кіровоградській (на 56%, до 4 693 грн), Івано-Франківській (на 16%, до 14 391 грн), Полтавській (на 10%, до 14 713 грн) та Чернігівській (на 10%, до 10 833 грн) областях, зазначають аналітики.

За їхніми даними, інтерес до оренди наприкінці літа відчутно зріс у більшості регіонів, особливо у Волинській та Львівській областях. Виняток - Закарпаття, де зафіксовано невелике зниження попиту.

Експерти зазначають, що у серпні ринок оренди демонструє значні відмінності між різними регіонами. Найбільше нових оголошень з'явилось у Закарпатській (+47%) області. А от у Кіровоградській області кількість пропозицій у серпні зменшилась на 58% у порівнянні з липнем.

Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у серпні для Києва становить 1:10, а от у більшості областей ці показники відрізняються у рази: найвищий дисбаланс у Миколаївській (1:73) та Чернівецькій (1:72) областях.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1237
  0,1260
 0,31
EUR
 1
 48,2916
  0,0902
 0,19

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8718  0,10 0,25 41,3891  0,08 0,20
EUR 48,0403  0,05 0,10 48,6952  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1650  0,13 0,33 41,1950  0,13 0,30
EUR 48,3100  0,09 0,19 48,3600  0,09 0,20

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес