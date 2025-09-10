ЄС оцінив ефективність допомоги в рамках Ukraine Facility

Єврокомісія представила річний звіт Європарламенту та Європейській раді щодо програми фінансової підтримки Україні від Євросоюзу, Ukraine Facility, дійшовши висновку, що вона допомагає країні прискоритися на шляху до вступу в ЄС.

«Сьогодні Європейська комісія ухвалила перший щорічний звіт щодо Ukraine Facility, підтверджуючи, що програма виконує свої функції швидко», - повідомили Укрінформу в пресслужбі Єврокомісії.

Зазначається, що лише у 2024 році Єврокомісія мобілізувала 19,6 мільярда євро за трьома напрямами Програми, а саме підтримка через План для України, Інвестиційна рамка України, допомога у вступі до ЄС та пов'язані з нею заходи підтримки. З цих коштів 16,1 мільярда євро було направлено безпосередньо до бюджету України.

Нагадується, що підтримка ЄС, серед іншого, допомогла Україні виплачувати зарплати та пенсії, утримувати школи та лікарні, а також зберігати макрофінансову стабільність в умовах війни.

«У щорічному звіті робиться висновок, що підтримка, надана через Ukraine Facility, не лише забезпечує функціонування економіки України, але й підтримує ключові реформи, які наближають країну до членства в ЄС, підкріплюючи зобов'язання Європи підтримувати Україну якомога довше», - йдеться у заяві.

У звіті зазначено, що Україна виконала амбітну програму реформ у рамках Плану для України, зробивши Програму фінансовим двигуном структурних змін та пришвидшивши шлях України до членства в ЄС, будучи «критично важливою для підтримки макрофінансової стабільності України».

«Зараз важливо підтримувати темпи впровадження реформ та інвестицій, передбачених Планом для України. Якщо вони будуть впроваджені, очікується, що вони значно сприятимуть посиленню зростання, підтримці макроекономічної стабільності, покращенню фіскальної ситуації та зміцненню шляху України до вступу до ЄС», - йдеться у звіті.

Під час оцінки Плану у квітні 2024 року було підраховано, що ВВП України зросте на 6,2% до 2027 року та на 14,2% до 2040 року, якщо всі запропоновані реформи та інвестиції будуть повністю впроваджені. Впровадження Плану також може призвести до скорочення боргу приблизно на 10 відсоткових пунктів ВВП до 2033 року порівняно з альтернативним сценарієм без Програми.

З 2024 по 2027 рік виділено до 38,3 мільярда євро позик та грантів, щоб допомогти Україні подолати фіскальний розрив та підтримати впровадження реформ та інвестицій. Усі виплати в рамках Ukraine Facility залежать від того, чи продовжує Україна підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми, включаючи багатопартійну парламентську систему та верховенство права, а також чи гарантуватиме повагу до прав людини, зокрема прав меншин.

Єврокомісія оцінює, що у 2024 році близько «чверті кроків, виконаних Україною, безпосередньо сприяли узгодженню із законодавством ЄС у таких сферах, як прозорість енергетичного ринку, контроль промислового забруднення, екологічні оцінки та регіональний розвиток».

В оцінці зазначається, що Механізм для України в тому числі зосереджений на захисті навколишнього середовища, оскільки щонайменше 20% інвестицій Програми допоможуть Україні зменшити свій «вуглецевий слід».

«Україна прийняла перший рамковий закон про клімат, зобов'язавшись досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року, тоді як суттєва модернізація енергетичної та транспортної інфраструктури вже відповідає Зеленій угоді ЄС», - йдеться у звіті.

«Допомога на основі конкретних проєктів, зокрема шляхом термінового ремонту енергетичної інфраструктури, зміцнила стійкість країни та її здатність реагувати на наслідки агресії Росії проти України», - зазначає Єврокомісія.

«Завдяки Інвестиційній рамковій програмі для України, Програма підтримала великі іноземні інвестиції в Україну. Малі та середні підприємства отримали цільову підтримку через гарантійні угоди ЄС на суму 290 мільйонів євро та змішане фінансування на суму 20 мільйонів євро. Місцеві громади також безпосередньо отримують вигоду. Щонайменше 20% безповоротної підтримки призначено для громад, що зміцнює відновлення на низовому рівні», - йдеться у звіті, де також додається, що Інвестиційна рамкова програма для України відіграє ключову роль у мобілізації необхідних інвестицій для реконструкції.