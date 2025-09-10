Фінансові новини
10.09.25
- 06:51
- RSS
- мапа сайту
«Зроблено в Україні»: уряд змінив порядок ввезення обладнання для проєктів зі значними інвестиціями
23:29 09.09.2025 |
Кабмін схвалив зміни до Порядку ввезення на митну територію України та цільового використання нового устаткування (обладнання) і комплектуючих, що ввозяться інвестором зі значними інвестиціями для власних потреб під час реалізації проєктів.
Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.
"Ухвалені зміни передбачають продовження терміну подання інвесторами переліку та обсягів обладнання з 5 днів до 12 місяців після отримання висновку про доцільність реалізації проєкту. Це дасть можливість інвесторам визначити остаточну конфігурацію технологічного процесу, провести тендерні процедури та відібрати постачальників обладнання без штучних обмежень у часі", - йдеться у повідомленні.
Документ також усуває вимогу зазначати країну походження товарів. Обладнання часто виробляють мультинаціональні компанії, які користуються субпостачальниками з різних країн. Тож вимога вказувати країну походження створювала додаткові складнощі при розмитненні та потребу коригувати інвестдоговори у разі зміни виробника.
Крім того, врегульовано питання різниці між орієнтовною та митною вартістю обладнання. Відтепер ціна зазначатиметься у валюті договору поставки із загальною сумою у гривні. Це дозволить уникнути розбіжностей, пов'язаних із коливаннями валютного курсу, та спростить реалізацію інвестпроєктів.
Зазначається, що основними умовами участі в програмі підтримки проєктів зі значними інвестиціями залишаються:
* інвестиції понад €12 млн та створення не менше 10 робочих місць;
* реалізація проєктів у сферах від переробної промисловості та транспорту до медицини, освіти й туризму;
* термін упровадження - до 5 років.
