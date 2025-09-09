Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна офіційно попросила МВФ про нову програму: рішення очікується до кінця року

17:38 09.09.2025 |

Економіка

 

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у вівторок, 9 вересня, офіційно попросила Міжнародний валютний фонд про нову кредитну програму. Про це вона розповіла після зустрічі з керівником місії МВФ Гевіном Греєм.

"Сьогодні на зустрічі передала керівнику місії МВФ Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці, яка повинна підтримати Україну протягом наступних декількох років. Ми домовились продовжити необхідні консультації між нашими командами в наступні місяці, щоб отримати позитивне рішення Ради директорів МВФ до кінця року", - сказала Свириденко.

Чинна програма з МВФ діє до 2027 року, але, як пояснював голова Національного банку Андрій Пишний, вона значною фокусується на повоєнній відбудові, тоді як війна не завершується і наступний бюджет також буде воєнним.

"Активні бойові дії тривають, і проєкт держбюджету 2026 року сформований з розрахунком, що війна далека від завершення", - сказала Свириденко.

Пріоритетом бюджету залишиться фінансування оборони, а також соціальних програм, для яких потрібно знайти внутрішні ресурси та додаткову міжнародну допомогу.

Свириденко розповіла, що під час зустрічі з представником МВФ також "окремо зупинилися на питаннях залучення капіталу для розвитку приватного сектору, дерегуляції та відновлення енергетики".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1237
  0,1260
 0,31
EUR
 1
 48,2916
  0,0902
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8718  0,10 0,25 41,3891  0,08 0,20
EUR 48,0403  0,05 0,10 48,6952  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1650  0,13 0,33 41,1950  0,13 0,30
EUR 48,3100  0,09 0,19 48,3600  0,09 0,20

