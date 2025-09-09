Фінансові новини
- |
- 09.09.25
- |
- 20:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна офіційно попросила МВФ про нову програму: рішення очікується до кінця року
17:38 09.09.2025 |
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у вівторок, 9 вересня, офіційно попросила Міжнародний валютний фонд про нову кредитну програму. Про це вона розповіла після зустрічі з керівником місії МВФ Гевіном Греєм.
"Сьогодні на зустрічі передала керівнику місії МВФ Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці, яка повинна підтримати Україну протягом наступних декількох років. Ми домовились продовжити необхідні консультації між нашими командами в наступні місяці, щоб отримати позитивне рішення Ради директорів МВФ до кінця року", - сказала Свириденко.
Чинна програма з МВФ діє до 2027 року, але, як пояснював голова Національного банку Андрій Пишний, вона значною фокусується на повоєнній відбудові, тоді як війна не завершується і наступний бюджет також буде воєнним.
"Активні бойові дії тривають, і проєкт держбюджету 2026 року сформований з розрахунком, що війна далека від завершення", - сказала Свириденко.
Пріоритетом бюджету залишиться фінансування оборони, а також соціальних програм, для яких потрібно знайти внутрішні ресурси та додаткову міжнародну допомогу.
Свириденко розповіла, що під час зустрічі з представником МВФ також "окремо зупинилися на питаннях залучення капіталу для розвитку приватного сектору, дерегуляції та відновлення енергетики".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Пісторіус на «Рамштайні»: Німеччина започаткує нову ініціативу «deep strike» та посилить підтримку закупівлі безпілотників дальньої дії
ТОП-НОВИНИ
|Перші пускові установки двох систем Patriot, які Німеччина зобов'язалася поставити, вже передані Україні - Пісторіус
|Угорщина підписала «найбільший і найдовший» контракт із західним постачальником газу
|Дві версії однієї помсти. Навіщо СБУ привезла в Україну втікача Христенка
|Родичі заступника секретаря РНБО Алояна внесені до бази «Миротворець» і ведуть бізнес у РФ, - Бондаренко
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 1 коп. до 58,77 грн/л, на дизельне пальне - на 1 коп. до 55,92 грн/л
|Україна офіційно попросила МВФ про нову програму: рішення очікується до кінця року
|Інфляція у річному вимірі скоротилася до 13,2% після другого поспіль місяця дефляції 0,2% - Держстат
|Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується на рівні $66,5 за барель
|Мінфін у серпні перерахував ₴10,6 мільярда трансфертів місцевим бюджетам
|Фонд держмайна минулого тижня залучив від приватизації ₴211,5 мільйона
Бізнес
|Оператори мають покрити всі ключові дороги якісним 4G до кінця 2026 р. — перший віцепрем’єр
|OpenAI почне випуск власних ШІ-чипів у партнерстві з Broadcom - FT
|Суд зобов'язав Google сплатити сотні мільйонів доларів за порушення конфіденційності користувачів
|Кібератака зупинила виробництво Jaguar Land Rover: заводи простоюватимуть до вівторка
|Майбутнє виробництва чипів: 3D-друк на рівні атомів дає рекордну площу поверхні
|Дослідження виявило, що штучним інтелектом можна маніпулювати тими ж методами, що працюють на людях
|Samsung освоїла 2-нм техпроцес, розпочинається масове виробництво Exynos 2600