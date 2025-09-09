Інфляція у річному вимірі скоротилася до 13,2% після другого поспіль місяця дефляції 0,2% - Держстат

Державна служба статистики у серпні 2025 року другий місяць поспіль зафіксувала зниження споживчих цін в Україні на 0,2% після зростання цін на 0,8% у червні та 1,3% у травні, повідомила на сайті Державна служба статистики (Держстат) у вівторок.

Статвідомство нагадало, що у серпні 2024 року зростання споживчих цін становило 0,6%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками серпня цього року зменшилася третій місяць поспіль - до 13,2% з 14,1% за підсумками липня та 14,3% за підсумками червня після досягнення локального піку у 15,9% за підсумками травня.

Зазначається, що у серпні-2025 базова інфляція зросла до 0,5% з 0,3% у липні. Але з урахуванням того, що у серпні-2024 вона становила 0,7%, у річному вимірі базова інфляція уповільнилася за підсумками минулого місяця до 11,4% порівняно із з 11,7% за підсумками липня, 12,1% - за підсумками червня та 12,3% - за підсумками травня.

Як повідомлялося, НБУ у липні втретє за цей рік погіршив прогноз інфляції за його результатами - з 8,7% до 9,7%, в тому числі він очікував зниження інфляції за результатами третього кварталу з 14,3% до 13,1%. Нацбанк також погіршив прогноз інфляції й на наступний рік - з 5% до 6,7%.

Інфляція в Україні, яка знизилася до 5,1% у 2023 році після стрибка роком раніше до 26,6%, за підсумками 2024 року зросла до 12%.