- 08.09.25
- 18:41
- RSS
- мапа сайту
У значній частині регіонів України спостерігається зростання вартості квадратного метра на первинному ринку
17:29 08.09.2025
Київ залишається найдорожчим містом: середня вартість квадратного метра у столиці - $1 401/м². Найнижчі ціни - у прифронтових регіонах, таких як Сумська та Запорізька області, йдеться в дослідженні.
Про це йдеться в дослідженні від маркетплейсу DIM.RIA.
Водночас зацікавленість у новобудовах серед користувачів у серпні зросла по всій території країни.
"І хоч найбільший приріст попиту зафіксовано у Сумській області (+62%), у кількісному значенні зацікавленість користувачів залишається дуже низькою через близькість до бойових дій та кордону з країною-агресором. Найбільше користувачі шукають новобудови для покупки в Київській та Львівській областях", - інформують аналітики.
За їхніми даними, найбільше зростання пропозиції про продаж вторинного житла з'явилося у Закарпатській та Черкаській областях. Натомість значне скорочення оголошень відбулось на Волині та в Києві.
За даними маркетплейсу, вартість вторинного житла у порівнянні з минулим місяцем чіткої тенденції не демонструє: ціни коливаються у межах кількох відсотків у різних регіонах. У річному вимірі - зростання майже по всій країні.
Зокрема, у Києві середня вартість однокімнатної квартири у серпні становить $95,2 тис, що на 12% вище, ніж рік тому.. Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим залишається Печерський район, де за однокімнатну квартиру в середньому потрібно заплатити $141 тис., а найбюджетнішим - Деснянський, де середня вартість становить $54 тис.
Зростання інтересу до вторинного житла зафіксовано практично у всіх регіонах України: найбільша динаміка - у Рівненській (+34%) та Тернопільській (+25%) областях. У Хмельницькій області у серпні зафіксовано найпомітніше зниження попиту - падіння на 22 %, йдеться в аналітиці.
