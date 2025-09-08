Авторизация

У значній частині регіонів України спостерігається зростання вартості квадратного метра на первинному ринку

17:29 08.09.2025 |

Економіка

У значній частині регіонів України спостерігається зростання вартості квадратного метра на первинному ринку

 

Київ залишається найдорожчим містом: середня вартість квадратного метра у столиці - $1 401/м². Найнижчі ціни - у прифронтових регіонах, таких як Сумська та Запорізька області, йдеться в дослідженні.

Про це йдеться в дослідженні від маркетплейсу DIM.RIA.

Водночас зацікавленість у новобудовах серед користувачів у серпні зросла по всій території країни.

"І хоч найбільший приріст попиту зафіксовано у Сумській області (+62%), у кількісному значенні зацікавленість користувачів залишається дуже низькою через близькість до бойових дій та кордону з країною-агресором. Найбільше користувачі шукають новобудови для покупки в Київській та Львівській областях", - інформують аналітики.

За їхніми даними, найбільше зростання пропозиції про продаж вторинного житла з'явилося у Закарпатській та Черкаській областях. Натомість значне скорочення оголошень відбулось на Волині та в Києві.

За даними маркетплейсу, вартість вторинного житла у порівнянні з минулим місяцем чіткої тенденції не демонструє: ціни коливаються у межах кількох відсотків у різних регіонах. У річному вимірі - зростання майже по всій країні.

Зокрема, у Києві середня вартість однокімнатної квартири у серпні становить $95,2 тис, що на 12% вище, ніж рік тому.. Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим залишається Печерський район, де за однокімнатну квартиру в середньому потрібно заплатити $141 тис., а найбюджетнішим - Деснянський, де середня вартість становить $54 тис.

У значній частині регіонів України спостерігається зростання вартості квадратного метра на первинному ринку

 

Зростання інтересу до вторинного житла зафіксовано практично у всіх регіонах України: найбільша динаміка - у Рівненській (+34%) та Тернопільській (+25%) областях. У Хмельницькій області у серпні зафіксовано найпомітніше зниження попиту - падіння на 22 %, йдеться в аналітиці.
За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2497
  0,0298
 0,07
EUR
 1
 48,3818
  0,2184
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9738  0,04 0,11 41,4700  0,06 0,15
EUR 47,9922  0,10 0,20 48,6331  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0300  0,15 0,36 41,0700  0,14 0,34
EUR 48,2200  0,16 0,34 48,2650  0,15 0,31

