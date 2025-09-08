Введення житла в Україні у першому півріччі зменшилося на 6,4% - Держстат

Введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками січня-червня 2025 року зменшилося на 6,4% порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до 4 млн 272,6 тис. кв. м, повідомила Державна служба статистики.

За її даними, 1 млн 922,1 тис. кв. м житла було введено в багатоквартирних будинках, 2 млн 344,6 тис. кв. м - в одноквартирних, 5,8 тис. кв. м - у будинках для колективного проживання.

Загалом у першому півріччі в експлуатацію введено 51,5 тис. квартир, що на 6,3% більше, ніж у січні-червні 2024 року. При цьому 34,6 тис. квартир введено в багатоквартирних будинках.

Цьогоріч за підсумками січня-червня найбільше житла введено в Київській області - 882,5 тис. кв. м (9,8 тис. квартир), що на 7,9% менше за показник аналогічного періоду минулого року. Далі йде Львівська область - 476,6 тис. кв. м (5,6 тис. квартир, +8,9%); Одеська - 389,5 тис. кв. м (6,5 тис. квартир, +56%), Івано-Франківська - 312,7 тис. кв. м (3,8 тис. квартир, "мінус" 3,1%), Вінницька - 258,2 тис. кв. м (3,5 тис. квартир, -5,8%), Закарпатська - 215,9 тис. кв. м (2 тис. квартир, -7%).

У Києві у зазначений звітний період в експлуатацію введено 490,5 тис. кв. м житла, або 7,3 тис. квартир (-22%).

За даними Держстату, найбільше зростання обсягів введення житла в першому півріччі крім Одеської області зафіксовано також в Черкаській - на 51,3% до аналогічного періоду 2024 року, до 90,5 тис. кв. м (1,1 тис. квартир), Миколаївській - "плюс" 35,8%, до 25,5 тис. кв. м (257 квартир), Чернігівській - "плюс" 24,4%, до 54 тис. кв. м (664) і Тернопільській області - "плюс" 23,7%, до 99 тис. кв. м (931).

Дані наведено з урахуванням житла, введеного згідно з тимчасовим порядком прийняття в експлуатацію будинків, зведених без дозволу на виконання будівельних робіт, а також без урахування тимчасово окупованих РФ територій і частини території, де ведуться/велися бойові дії, нагадує Держстат.

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року введення в експлуатацію житла в Україні зросло на 21,1% порівняно з 2023 роком - до 9 млн 758,8 тис. кв. м.