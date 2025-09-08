Фінансові новини
- |
- 08.09.25
- |
- 18:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Введення житла в Україні у першому півріччі зменшилося на 6,4% - Держстат
12:44 08.09.2025 |
Введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками січня-червня 2025 року зменшилося на 6,4% порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до 4 млн 272,6 тис. кв. м, повідомила Державна служба статистики.
За її даними, 1 млн 922,1 тис. кв. м житла було введено в багатоквартирних будинках, 2 млн 344,6 тис. кв. м - в одноквартирних, 5,8 тис. кв. м - у будинках для колективного проживання.
Загалом у першому півріччі в експлуатацію введено 51,5 тис. квартир, що на 6,3% більше, ніж у січні-червні 2024 року. При цьому 34,6 тис. квартир введено в багатоквартирних будинках.
Цьогоріч за підсумками січня-червня найбільше житла введено в Київській області - 882,5 тис. кв. м (9,8 тис. квартир), що на 7,9% менше за показник аналогічного періоду минулого року. Далі йде Львівська область - 476,6 тис. кв. м (5,6 тис. квартир, +8,9%); Одеська - 389,5 тис. кв. м (6,5 тис. квартир, +56%), Івано-Франківська - 312,7 тис. кв. м (3,8 тис. квартир, "мінус" 3,1%), Вінницька - 258,2 тис. кв. м (3,5 тис. квартир, -5,8%), Закарпатська - 215,9 тис. кв. м (2 тис. квартир, -7%).
У Києві у зазначений звітний період в експлуатацію введено 490,5 тис. кв. м житла, або 7,3 тис. квартир (-22%).
За даними Держстату, найбільше зростання обсягів введення житла в першому півріччі крім Одеської області зафіксовано також в Черкаській - на 51,3% до аналогічного періоду 2024 року, до 90,5 тис. кв. м (1,1 тис. квартир), Миколаївській - "плюс" 35,8%, до 25,5 тис. кв. м (257 квартир), Чернігівській - "плюс" 24,4%, до 54 тис. кв. м (664) і Тернопільській області - "плюс" 23,7%, до 99 тис. кв. м (931).
Дані наведено з урахуванням житла, введеного згідно з тимчасовим порядком прийняття в експлуатацію будинків, зведених без дозволу на виконання будівельних робіт, а також без урахування тимчасово окупованих РФ територій і частини території, де ведуться/велися бойові дії, нагадує Держстат.
Як повідомлялося, за підсумками 2024 року введення в експлуатацію житла в Україні зросло на 21,1% порівняно з 2023 роком - до 9 млн 758,8 тис. кв. м.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Тридцята зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться онлайн 9 вересня – британське міністерство оборони
|У будівлю Кабміну влетів не «Шахед», а 9М727 - крилата ракета ОТРК «Искандер»
|Негайна допомога становитиме 3 млн грн: Міноборони змінило порядок виплат родинам загиблих військових
|Зеленський пояснив, що для нього буде перемогою України у війні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Кабмін готує програму страхування воєнних ризиків для бізнесу
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 6 коп. до 58,78 грн/л, на дизельне пальне - на 4 коп. до 55,93 грн/л.
|На заправках Укрнафти почали встановлювати зарядні станції Toka для електромобілів
|Качка повідомив про «фінішну пряму» у євроінтеграційному скринінгу
|У значній частині регіонів України спостерігається зростання вартості квадратного метра на первинному ринку
|ВАКС звільнив від відповідальності ще двох обвинувачених у справі Роттердам+
|Україна після відкриття євроколії в Ужгороді планує ще десять напрямків
Бізнес
|Samsung освоїла 2-нм техпроцес, розпочинається масове виробництво Exynos 2600
|Електромобілі витісняють бензинові та дизельні авто з українського ринку
|BMW все ще вірить у водень: серійні автомобілі з'являться у 2028 році
|Альтернатива кремнію: вчені подолали перешкоди у створенні напівпровідників на оксиді галію
|NVIDIA захопила 94% ринку дискретних відеокарт
|Google продовжить платити Apple та Mozilla за використання Google Search
|Anthropic залучила $13 млрд і увійшла до числа найдорожчих стартапів світу