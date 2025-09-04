В Києві найменший перший внесок за «єОселею» – 487 тисяч

У Києві найменший можливий перший внесок за програмою "єОселя" на найдешевшу квартиру на первинному ринку становить 487 тис. грн.

Про це йдеться в аналітиці від ЛУН.

Водночас у Львові мінімальний внесок сягає 618 тис. грн, в Ужгороді - навіть 640 тис. грн.

Натомість у багатьох містах центральної та східної України старт значно доступніший: у Харкові - 230 тис. грн, у Сумах - 240 тис. грн, у Запоріжжі - 189 тис. грн. А найнижчий поріг входу в країні показав Кропивницький - лише 128 тис. грн, згідно з дослідженням.

"Що цікаво, попит на пільгову іпотеку не знижується. З початку 2025 року українці оформили понад 4,6 тис. кредитів у межах "єОселі" на суму 8,4 млрд грн. Лише за минулий тиждень - 265 кредитів на 477 млн грн", - зазначають аналітики.

Рейтинг обласних центрів залежно від суми першого внеску за "ЄОселею":

* Ужгород - 640 тис. грн.

* Львів - 618 тис. грн.

* Київ - 487 тис. грн.

* Чернігів - 487 тис. грн.

* Полтава - 448 тис. грн.

* Чернівці - 442 тис. грн.

* Луцьк - 400 тис. грн.

* Вінниця - 392 тис. грн.

* Рівне - 392 тис. грн.

* Дніпро - 383 тис. грн.

* Житомир - 356 тис. грн.

* Миколаїв - 336 тис. грн.

* Одеса - 329 тис. грн.

* Івано-Франківськ - 296 тис. грн.

* Хмельницький - 293 тис. грн.

* Черкаси - 284 тис. грн.

* Суми - 240 тис. грн.

* Харків - 230 тис. грн.

* Запоріжжя - 189 тис. грн.

* Кропивницький - 128 тис. грн.