В Києві найменший перший внесок за «єОселею» – 487 тисяч
17:01 04.09.2025 |
У Києві найменший можливий перший внесок за програмою "єОселя" на найдешевшу квартиру на первинному ринку становить 487 тис. грн.
Про це йдеться в аналітиці від ЛУН.
Водночас у Львові мінімальний внесок сягає 618 тис. грн, в Ужгороді - навіть 640 тис. грн.
Натомість у багатьох містах центральної та східної України старт значно доступніший: у Харкові - 230 тис. грн, у Сумах - 240 тис. грн, у Запоріжжі - 189 тис. грн. А найнижчий поріг входу в країні показав Кропивницький - лише 128 тис. грн, згідно з дослідженням.
"Що цікаво, попит на пільгову іпотеку не знижується. З початку 2025 року українці оформили понад 4,6 тис. кредитів у межах "єОселі" на суму 8,4 млрд грн. Лише за минулий тиждень - 265 кредитів на 477 млн грн", - зазначають аналітики.
Рейтинг обласних центрів залежно від суми першого внеску за "ЄОселею":
* Ужгород - 640 тис. грн.
* Львів - 618 тис. грн.
* Київ - 487 тис. грн.
* Чернігів - 487 тис. грн.
* Полтава - 448 тис. грн.
* Чернівці - 442 тис. грн.
* Луцьк - 400 тис. грн.
* Вінниця - 392 тис. грн.
* Рівне - 392 тис. грн.
* Дніпро - 383 тис. грн.
* Житомир - 356 тис. грн.
* Миколаїв - 336 тис. грн.
* Одеса - 329 тис. грн.
* Івано-Франківськ - 296 тис. грн.
* Хмельницький - 293 тис. грн.
* Черкаси - 284 тис. грн.
* Суми - 240 тис. грн.
* Харків - 230 тис. грн.
* Запоріжжя - 189 тис. грн.
* Кропивницький - 128 тис. грн.
