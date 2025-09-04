Фінансові новини
04.09.25
12:20
Електромобілі витісняють бензинові та дизельні авто з українського ринку
Найпопулярнішими в Україні залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 32,3% серпневих продажів нових авто, торік було 40,8%.
Про це повідомляє Укравтопром.
На другому місці електромобілі, частка яких зросла з 14,3% до 27,9%.
Гібриди охопили 23,4% ринку, проти 22,4% у серпні торік.
Частка дизельних авто за рік зменшилась з 22,1% до 16,2%.
На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.
За даними Укравтопром, лідерські позиції за сегментами посіли:
* Бензинові авто - HYUNDAI Tucson;
* Електро - BYD Song Plus;
* Гібридні - TOYOTA RAV-4;
* Дизельні - RENAULT Duster;
* Авто з ГБО - HYUNDAI.
03.09.2025 З 2026 року електроенергія щороку дорожчатиме на 10-20% - прогноз уряду
Відповідно до прогнозу Міністерства економіки на 2026-2028 роки ціни на електроенергію для побутових споживачів (з грудня по грудень відповідних років) щорічно зростатимуть на 15% (плюс-мінус 5%).
