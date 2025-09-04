Електромобілі витісняють бензинові та дизельні авто з українського ринку

Найпопулярнішими в Україні залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 32,3% серпневих продажів нових авто, торік було 40,8%.

Про це повідомляє Укравтопром.

На другому місці електромобілі, частка яких зросла з 14,3% до 27,9%.

Гібриди охопили 23,4% ринку, проти 22,4% у серпні торік.

Частка дизельних авто за рік зменшилась з 22,1% до 16,2%.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

За даними Укравтопром, лідерські позиції за сегментами посіли:

* Бензинові авто - HYUNDAI Tucson;

* Електро - BYD Song Plus;

* Гібридні - TOYOTA RAV-4;

* Дизельні - RENAULT Duster;

* Авто з ГБО - HYUNDAI.

