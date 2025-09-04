З 2026 року електроенергія щороку дорожчатиме на 10-20% – прогноз уряду

Відповідно до прогнозу Міністерства економіки на 2026-2028 роки ціни на електроенергію для побутових споживачів (з грудня по грудень відповідних років) щорічно зростатимуть на 15% (плюс-мінус 5%).

Про це йдеться в листі Мінекономіки №3011-02/30287-03 з уточненими сценарними умовами функціонування економіки на 2026-2028 роки.

Зміст цього листа на засіданні уряду 3 вересня розкрило Міністерство фінансів у висновку (копія є в розпорядженні ЕП) до проєкту рішення, яке стосується діяльності ДП "Гарантований покупець".