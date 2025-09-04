Держава компенсуватиме переселенцям витрати на послуги оформлення за програмою «єОселя»

Окрім компенсації внутрішньо переміщеним особам 70% першого внеску за програмою «єОселя», держава також покриватиме витрати на послуги оформлення купівлі житла.

Про це в телеефірі сказала народна депутатка, голова Комітету ВР з організації державної влади Олена Шуляк, передає Укрінформ.

«З 10 вересня ця програма почне діяти. Внутрішньо переміщеній особі, або особі, яка проживає на прифронтових територіях, держава буде компенсувати 70% першого внеску для купівлі житла по програмі "єОселя". І більше того, буде компенсувати перший рік платежів за відсотками, 70% держава також бере на себе зобов'язання компенсації. І буде компенсувати 40 тис. грн на нотаріальні послуги, на послуги оцінки, тобто на послуги оформлення, всі ті речі, які займають не тільки час, а й гроші», - сказала Шуляк.

Вона нагадала, що за цією програмою є обмеження на суму іпотеки - 2 млн грн. Як додала Шуляк, держава не обмежує можливість громадян купувати житло як на первинному, так і на вторинному ринку.

Також вона нагадала, що 27 серпня уряд ухвалив постанову, яка дозволяє внутрішньо переміщеним особам отримати житлові ваучери за житло, яке зруйноване або залишилося на ТОТ.

За словами народної депутатки, постанова почне діяти через два місяці після опублікування. Проте, як наголосила Шуляк, наразі документ не опублікований, а перебуває на погодженні у різних міністерств.

Шуляк звернула увагу, що в першу чергу житлові ваучери будуть отримувати учасники бойових дій і люди, які отримали інвалідність внаслідок війни.

«Житловий ваучер буде до 2 млн грн, і вже потім його можна буде використати для придбання будь-якої домівки, будь-якого житлового приміщення, незважаючи на населений пункт, чи це квартира, чи це там будиночок. Будемо сподіватись, що уряд найближчим часом постанову опублікує і будемо чекати вже безпосередньо на такі нюанси, як програма буде працювати», - сказала Шуляк.

Водночас Шуляк наголосила, що стати учасниками програми «єВідновлення» можуть і громадяни України, які перебувають за кордоном у статусі біженців.

«Коли ми ухвалювали програму "єВідновлення", то лише фізичні особи, лише громадяни України, лише власники житла мають право на таку компенсацію. Якщо біженці за кордоном - власники цього житла, якщо вони - громадяни України, то, звичайно, вони мають (право - ред.). Інколи за кордоном вони знаходяться в статусі біженця, тому що в них немає тут житла, їм немає куди повернутися. Тому, якщо людина навіть знаходиться за кордоном, але в неї є всі документи, які підтверджують право власності, вона може стати учасником програми "єВідновлення". Буває таке, що в людини немає документів, тікали від війни, були бомбардування, документи згоріли в будинку. Безліч таких історій. Тому тут включається вже судова система, людина йде до суду і в порядку, який визначений законодавством, доводить те, що вона є власником. Вже є практика таких судових справ», - сказала Шуляк.

Вона зазначила, що алгоритм отримання компенсацій буде визначений після оприлюднення постанови Кабміну.