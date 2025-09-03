Фінансові новини
Українці цьогоріч отримали ₴8,4 мільярда за програмою єОселя
12:38 02.09.2025 |
З початку 2025 року за програмою "єОселя" українці отримали 4,6 тис. пільгових кредитів на 8,4 млрд гривень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
«Понад 4,6 тисячі українців скористалися програмою єОселя з початку 2025 року. Загальна сума наданих пільгових кредитів на житло сягнула 8,4 млрд грн», - йдеться в повідомленні.
Зокрема, за минулий тиждень видано 265 кредитів на суму 477 млн грн. Кредити під 3% отримали 108 військовослужбовців та представників сектору безпеки, 16 медиків, 10 педагогів та двоє науковців.
Крім того, пільгову іпотеку під 7% оформили 83 українці без власного житла, 40 ВПО і шестеро ветеранів.
Найбільше кредитів надано у Київській області (70), місті Києві (52), Львівській області (22), Івано-Франківській та Вінницькій областях (по 20).
За типом нерухомості: 163 українці отримали кредит на житло першого продажу, з яких 43 - об'єкти на стадії будівництва. Ще 102 кредити видано на придбання житла на вторинному ринку.
Загалом від старту програми у жовтні 2022 року видано 19 435 кредитів на суму понад 32,5 млрд грн.
Як повідомлялось, програма «єОселя» є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», що спрямована на стимулювання попиту на українські товари й на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.
Оновлений механізм даної програми для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і мешканців прифронтових територій стартує з 10 вересня. Зокрема, держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для внутрішньо переміщених осіб і жителів прифронтових територій, а також 70% виплат по кредиту у перший рік.
