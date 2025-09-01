Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Виробництво української зброї у Данії почнуть запускати вже ближчими тижнями

 

Данія у найближчі тижні запросить до запуску виробництва на своїй території першу компанію українського оборонно-промислового комплексу, а до кінця 2025 року таких стане ще більше.

Як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", про це сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Поульсен зазначив, що ідею з розміщенням українського оборонного виробництва на данській території, яку умовно називають "данською моделлю 2.0", почнуть реалізовувати найближчими тижнями.

"Сподіваюся, за кілька тижнів ми запросимо першу оборонну компанію з України для запуску виробництва тут, у Данії, у безпечних умовах. Я також очікую, що таких українських компаній стане більше пізніше цього року", - сказав міністр оборони Данії.

Також він схвально прокоментував результати "данської моделі-1" - з фінансуванням виробництва зброї для України українським ОПК - та зазначив, що внесок Данії цього року складе орієнтовно 1,4 млрд євро.

На початку липня міністр прогнозував, що реалізація ідеї з виробництвом української зброї на території Данії почнеться восени. Угоду про це підписали на полях саміту НАТО 24 червня.
Ключові теги: Данія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3203
  0,0601
 0,15
EUR
 1
 48,1960
  0,0619
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 09:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0281  0,03 0,08 41,5573  0,04 0,10
EUR 47,9935  0,13 0,26 48,6677  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3900  0,09 0,22 41,4317  0,10 0,25
EUR 48,5400  0,34 0,71 48,5650  0,34 0,69

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес