Виробництво української зброї у Данії почнуть запускати вже ближчими тижнями
14:52 01.09.2025 |
Данія у найближчі тижні запросить до запуску виробництва на своїй території першу компанію українського оборонно-промислового комплексу, а до кінця 2025 року таких стане ще більше.
Як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", про це сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
Поульсен зазначив, що ідею з розміщенням українського оборонного виробництва на данській території, яку умовно називають "данською моделлю 2.0", почнуть реалізовувати найближчими тижнями.
"Сподіваюся, за кілька тижнів ми запросимо першу оборонну компанію з України для запуску виробництва тут, у Данії, у безпечних умовах. Я також очікую, що таких українських компаній стане більше пізніше цього року", - сказав міністр оборони Данії.
Також він схвально прокоментував результати "данської моделі-1" - з фінансуванням виробництва зброї для України українським ОПК - та зазначив, що внесок Данії цього року складе орієнтовно 1,4 млрд євро.
На початку липня міністр прогнозував, що реалізація ідеї з виробництвом української зброї на території Данії почнеться восени. Угоду про це підписали на полях саміту НАТО 24 червня.
|США схвалили продаж Україні обладнання для підтримки систем Patriot на $179 млн
|США схвалили потенційний продаж Україні послуг Starlink на $150 млн
|Тетяна Чорновол може стати народним депутатом замість Парубія
|Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримали
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
|Підприємці цьогоріч отримали ₴55,3 мільярда доступних кредитів
|У серпні до державний бюджет поповнився на 233,9 млрд грн за рахунок податків, зборів та обов'язкових платежів
|Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent на рівні $68,1 за барель
|Абсолютний антирекорд: Дефіцит рахунку поточних операцій у липні сягнув рекордних $4,1 мільярда
|Експорт ІТ-послуг з України зріс до $555 мільйонів за місяць. Це другий найкращий показник від початку року
|За результатами торгів «Земельного банку» минулого тижня держава отримала 11,6 млн гривень та 2,3 млн грн ПДВ
Бізнес
|Google Vids отримав безплатну версію без повного набору ШІ-інструментів
|Власник TikTok став найбільшою соцмережею у світі за доходами
|Вагітні китайські роботи виявилися фейком. Чи можливі вони взагалі?
|Пентагон вимагає провести аудит продуктів Microsoft через китайських підрядників компанії
|Anthropic запускає браузерного ШІ-агента Claude для Chrome
|«Світ кардинально змінився». Автозаводи закликали ЄС переглянути курс на електрокари
|Google хоче зробити Перекладач конкурентом Duolingo