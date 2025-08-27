Авторизация

Кабмін розширив програму «єВідновлення» на переселенців, які втратили житло на окупованих територіях - Свириденко

17:36 27.08.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів розширив програму "єВідновлення" на внутрішньо переміщених осіб, хто втратив житло на тимчасово окупованих територіях, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Розширюємо програму "єВідновлення". Внутрішньо переміщені особи, хто втратив житло на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати допомогу від держави - до 2 млн грн на одну людину або сім'ю", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, на старті програма буде доступна для переселенців, які мають статус учасника бойових дій (УБД) та людей з інвалідністю внаслідок війни.

"Подати заявку на отримання житлового ваучера можна буде через "Дію", а згодом - у ЦНАПах чи в нотаріусів. Програма запрацює через два місяці після опублікування постанови", - розповіла прем'єрка.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3222
  0,0825
 0,20
EUR
 1
 47,8800
  0,3855
 0,80

Курс обміну валют на сьогодні, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0593  0,02 0,05 41,5807  0,02 0,05
EUR 47,8411  0,07 0,14 48,5111  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3450  0,01 0,01 41,3600  0,02 0,05
EUR 47,8700  0,31 0,64 47,9000  0,31 0,64

