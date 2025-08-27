Кабмін розширив програму «єВідновлення» на переселенців, які втратили житло на окупованих територіях - Свириденко

Кабінет міністрів розширив програму "єВідновлення" на внутрішньо переміщених осіб, хто втратив житло на тимчасово окупованих територіях, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Розширюємо програму "єВідновлення". Внутрішньо переміщені особи, хто втратив житло на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати допомогу від держави - до 2 млн грн на одну людину або сім'ю", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, на старті програма буде доступна для переселенців, які мають статус учасника бойових дій (УБД) та людей з інвалідністю внаслідок війни.

"Подати заявку на отримання житлового ваучера можна буде через "Дію", а згодом - у ЦНАПах чи в нотаріусів. Програма запрацює через два місяці після опублікування постанови", - розповіла прем'єрка.