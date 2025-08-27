Фінансові новини
27.08.25
19:03
RSS
мапа сайту
Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні у першому півріччі збільшився на 8% - Держстат
13:10 27.08.2025 |
Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні в січні-червні 2025 року сягнув 92 млрд 997,6 млн грн, що на 8,15% перевершило показник першого півріччя 2024 року, свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).
Статвідомство повідомило, що за 6 міс.-2025 зменшилися на 3,5% порівняно з торішнім таким самим періодом обсяги будівництва інженерних споруд - до 49 млрд 733,1 млн проти 51 млрд 549,8 млн аналогічного періоду минулого року . Водночас зросли обсяги виконаних робіт у житловому будівництві - на 11%, до 13 млрд 684,6 млн грн, та у нежитловому - на 33,7%, до 29 млрд 579,9 млн грн.
Частка нового будівництва у загальному обсязі виконаних будівельних робіт становила у січні-червні 43,6%, ремонту - 29,6%, реконструкції та інших робіт - 26,8%.
Згідно з даними Держстату, цьогоріч у першому півріччі індекс будівельної продукції сягнув 102,4% порівняно з січнем-червнем 2024 року.
За сезонно скоригованими даними відомства, індекси будівельної продукції у червні-2025 у житловому будівництві становили 56,3%, у нежитловому - 137,5%, в інженерному - 167,6%, а з урахуванням ефекту календарних днів показники становлять 57,1%, 131,1% і 159,4% відповідно.
