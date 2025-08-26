Запит на портфельні інвестиції в житлову нерухомість України повертається – думка

Попит пакетних інвесторів у житлову нерухомість почав відновлення в Україні у 2025 році, девелопери практикують індивідуальний підхід до таких клієнтів, повідомила пресслужба компанії City One Development.

"У бізнес-сегменті в 2025 році вперше з початку повномасштабного вторгнення ми спостерігаємо повернення пакетних інвесторів - це одна з ключових особливостей поточного року. Якщо у 2022-2024 роках ринок був переважно орієнтований на кінцевого покупця, то сьогодні знову з'являється запит на портфельні інвестиції у житлову нерухомість", - розповіли у компанії на запит агентства"Інтерфакс-Україна".

Девелопер зазначив, що індивідуальний підхід до таких інвесторів дозволяє врахувати цілі та обсяг інвестицій, адаптувати умови для кожного клієнта.

Аналогічну думку висловили і у компанії KAN Development.

"Умови співпраці з пакетними інвесторами залежать від конкретного об'єкта, обсягу інвестицій та потреб клієнта. Наразі ми не пропонуємо стандартизовані пакетні рішення, але готові адаптувати умови довгострокового розтермінування або розробити персоналізовані фінансові механізми", - пояснили у пресслужбі девелопера.

Заступник комерційного директора "Інтергал-Буд" Анатолій Ковриженко підтвердив зростання попиту зі сторони пакетних інвесторів та застосування індивідуального підходу до умов співпраці з ними.

"Для оптових інвесторів ми маємо діючі програми лояльності. Зараз ця категорія покупців поступово повертається на ринок, і ми індивідуально адаптуємо умови під їхні потреби. Це може включати знижки при купівлі кількох об'єктів одночасно, індивідуальні графіки платежів, можливість комбінувати різні типи нерухомості (житлова, комерційна, допоміжні приміщення) у межах одного пакету", - зазначив експерт.

У свою чергу Alliance Novobud пропонує окремі умови інвестування у житло преміум-класу, повідомила СМО компанії Ірина Міхальова.

"У нас є дуже цікава, але обмежена пропозиція для інвесторів у проєкт преміум-класу Montreal House. В рамках цієї пропозиції ми гарантуємо інвесторам 10% річних у валюті та зворотний викуп квадратних метрів забудовником", - розповіла вона.

"Повернення інвесторів - це позитивний сигнал для ринку. Він свідчить про зростання довіри до первинного житла як стабільного активу, а також про те, що девелопери, які зберегли репутацію і темпи будівництва, знову стають партнерами для довгострокових інвестицій", - резюмували в City One Development.