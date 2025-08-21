Частка угод з розстрочками на ринку новобудов України сягає в середньому 65% – девелопери

Близько 65% усіх угод із купівлі житла на ринку новобудов укладаються за програмами розстрочки від забудовників, водночас частка купівель з повною оплатою варіюється у межах 25-60%, випливає з результатів опитування агентством "Інтерфакс-Україна" українських забудовників.

"До повномасштабного вторгнення відсоткове співвідношення способів купівлі житлової нерухомості в Alliance Novobud виглядало наступним чином: 25% - повна оплата, 65% - розтермінування від забудовника, 10% - банківська іпотека. Станом на сьогодні це співвідношення змінилося: 10% - повна оплата, 65% - розтермінування від забудовника, 25% - партнерська іпотека, "єОселя", "єВідновлення", - повідомила СМО Alliance Novobud Ірина Міхальова.

За її словами, частка продажів квартир девелопера за державною програмою доступної іпотеки "єОселя" становить до 15% від загальної кількості. Угоди із сертифікатами "єВідновлення" рідші - 1-2 угоди у квартал.

У структурі продажів групи компаній DIM близько 65% угод припадає на власні програми розстрочки, 30% - укладаються з повною оплатою, і лише 5% - за програмою "єОселя".

"DIM долучився до програми "єОселя" минулого року, і одразу близько 30% усіх запитів до наших офісів продажів стосувались саме цієї програми. Із них близько 10% переходили в реальні угоди. У 2025 році кількість запитів серед покупців житла комфорт-класу на "єОселю" збільшився до 40%, і вже понад 25% переходили до реальних угод. Проте досі є бар'єри для збільшення обсягів через лімітовані кредитні ресурси", - зазначив керуючий партнер DIM Олександр Насіковський.

В компанії City One Development повідомили, що частка угод з розстрочкою є значною як в проєктах класу "комфорт", так і "бізнес", і сягає 70%.

"Ринок став більш диверсифікованим. Покупці обирають не лише за ціною, а й за зручністю, стабільністю та довгостроковими гарантіями. Розтермінування від забудовника стало ключовим інструментом для більшості наших клієнтів - незалежно від класу житла", - пояснили в пресслужбі девелопера.

Утім, хоча частка угод із 100% оплатою зменшується, однокімнатні квартири, як і раніше, здебільшого купують із повною оплатою.

"Загалом частка угод із 100% оплатою зменшується - і це закономірно в умовах нестабільної економіки, коли більшість покупців шукають більш зручні та прогнозовані фінансові рішення. Натомість однокімнатні квартири, як і раніше, здебільшого купують із повною оплатою. Це характерно для інвесторів або тих, хто має чіткий фінансовий план і хоче зафіксувати ціну на старті будівництва чи отримати максимальну вигоду", - зазначили у City One Development.

Як повідомив заступник комерційного директора "Інтергал-Буд" Анатолій Ковриженко, з початку повномасштабного вторгнення кількість угод з розтермінуванням у девелопера зросла приблизно на 15-20%.

"Це пов'язано з бажанням покупців зберігати ліквідність, розподіляти фінансове навантаження у часі та мінімізувати власні ризики", - пояснив він.

При цьому угоди за "єОселею" становлять від 15% до 35% від загальних продажів "Інтергал-Буд" залежно від місяця, додав Ковриженко.

Водночас група "Ковальська" констатує збільшення частки повної оплати вартості житла на етапі будівництва.

"Маємо чітку динаміку: дедалі більше людей обирають повну оплату ще на етапі будівництва. Якщо у 2023 році таких угод було трохи більше 20%, то у 2024 - вже майже 30%, а у першому півріччі 2025 - понад 50%. Це свідчить про зростання довіри до надійного девелопера і прагнення інвесторів закріпити вартість квадратного метра на ранніх стадіях", - повідомила компанія на запит "Інтерфакс-Україна".

За даними компанії, позитивну динаміку демонструє і держпрограма "єОселя": у першому півріччі 2025 року на неї припадало 25% всіх угод девелопера, що у 2,5 раза більше, ніж у другому півріччі минулого року.

Про суттєву частку угод із повною оплатою повідомили й в компанії "РІЕЛ". Як зазначила координатор відділів продажу "РІЕЛ" у Києві Зоряна Землинська, у київських проєктах близько 50% угод укладаються з повною оплатою, а у Львові цей показник навіть вищий - 60%.

Девелопер також відзначив позитивну тенденцію до купівлі житла за "єОселею".

"Зберігається тенденція до купівлі житла за допомогою державної програми "єОселя". Якщо у 2022 у Києві та Львові разом ми мали 5% угод за програмою "єОселя", то у 2025-му ця цифра зросла до 13%", - повідомила Землинська.