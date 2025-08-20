Фінансові новини
Зростання цін на житло в Україні прискорилося до 15% за рік, – Держстат
17:17 20.08.2025
В Україні ціни на квартири продовжують поступово йти вгору: у другому кварталі 2025 року ціни на житло були на 14,9% вищими, ніж рік тому.
Зокрема, на первинному ринку ціни на житло зросли на 16,7%, а на вторинному - на 14,8%, свідчать дані Держстату.
У розрізі планувань на "первинці" однокімнатні квартири подорожчали на 16,6%, двокімнатні - на 16,7%, трикімнатні - на 15,5%. На вторинному ринку зростання становило відповідно 14,2%, 14,2% та 13,6%.
Порівняно із першим кварталом, ціни на житло у другому кварталі 2025 року зросли на 3,8%, повідомляє Держстат.
|Рада змінила бюджет-2025: заберуть 8 млрд грн у Києва, збільшать невійськові видатки
|ЗМІ: Британія не готова відправити свої війська до лінії зіткнення в Україні
|Трамп каже, що США можуть надати авіапідтримку в межах потенційної мирної угоди
|Bloomberg: Трамп дзвонив Орбану за поясненнями, чому той блокує рух України в ЄС
