Зростання цін на житло в Україні прискорилося до 15% за рік, – Держстат

17:17 20.08.2025 |

Економіка

 

В Україні ціни на квартири продовжують поступово йти вгору: у другому кварталі 2025 року ціни на житло були на 14,9% вищими, ніж рік тому.

Зокрема, на первинному ринку ціни на житло зросли на 16,7%, а на вторинному - на 14,8%, свідчать дані Держстату.

У розрізі планувань на "первинці" однокімнатні квартири подорожчали на 16,6%, двокімнатні - на 16,7%, трикімнатні - на 15,5%. На вторинному ринку зростання становило відповідно 14,2%, 14,2% та 13,6%.

 

Порівняно із першим кварталом, ціни на житло у другому кварталі 2025 року зросли на 3,8%, повідомляє Держстат.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3782
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1684
  0,1557
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0744  0,03 0,08 41,5820  0,01 0,02
EUR 47,9524  0,00 0,00 48,5300  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,08 0,19 41,3200  0,08 0,19
EUR 48,1700  0,13 0,27 48,2000  0,13 0,27

