20.08.25
14:18
RSS
мапа сайту
В Україні заблокували ще сім Інстаграм-акаунтів за рекламу казино
13:46 20.08.2025 |
Державне агентство «ПлейСіті» заблокувало сім акаунтів в Інстаграмі за незаконну рекламу грального бізнесу.
Про це повідомила в Телеграмі пресслужба держагентства, передає Укрінформ.
«Ще 7 Іnstagram-акаунтів заблокували за незаконну рекламу казино - серед них відома блогерка Сімбочка», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що незаконна реклама була зафіксована на новинних акаунтах та в інфлюенсерів з багатотисячною аудиторією, які систематично рекламували казино у stories - показували «легкі виграші» й залишали активні посилання. Це пряме порушення закону, тому акаунти були заблоковані спільними діями Meta та «ПлейСіті».
Як повідомлялося, на початку серпня державне агентство «ПлейСіті» разом із Meta заблокували в Інстраграмі сім акаунтів блогерів за порушення вимог до реклами казино.
