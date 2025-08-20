В Україні заблокували ще сім Інстаграм-акаунтів за рекламу казино

Державне агентство «ПлейСіті» заблокувало сім акаунтів в Інстаграмі за незаконну рекламу грального бізнесу.

Про це повідомила в Телеграмі пресслужба держагентства, передає Укрінформ.

«Ще 7 Іnstagram-акаунтів заблокували за незаконну рекламу казино - серед них відома блогерка Сімбочка», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що незаконна реклама була зафіксована на новинних акаунтах та в інфлюенсерів з багатотисячною аудиторією, які систематично рекламували казино у stories - показували «легкі виграші» й залишали активні посилання. Це пряме порушення закону, тому акаунти були заблоковані спільними діями Meta та «ПлейСіті».

Як повідомлялося, на початку серпня державне агентство «ПлейСіті» разом із Meta заблокували в Інстраграмі сім акаунтів блогерів за порушення вимог до реклами казино.