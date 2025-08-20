Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні заблокували ще сім Інстаграм-акаунтів за рекламу казино

13:46 20.08.2025 |

Економіка

 

Державне агентство «ПлейСіті» заблокувало сім акаунтів в Інстаграмі за незаконну рекламу грального бізнесу.

Про це повідомила в Телеграмі пресслужба держагентства, передає Укрінформ.

«Ще 7 Іnstagram-акаунтів заблокували за незаконну рекламу казино - серед них відома блогерка Сімбочка», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що незаконна реклама була зафіксована на новинних акаунтах та в інфлюенсерів з багатотисячною аудиторією, які систематично рекламували казино у stories - показували «легкі виграші» й залишали активні посилання. Це пряме порушення закону, тому акаунти були заблоковані спільними діями Meta та «ПлейСіті».

Як повідомлялося, на початку серпня державне агентство «ПлейСіті» разом із Meta заблокували в Інстраграмі сім акаунтів блогерів за порушення вимог до реклами казино.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3557
  0,0968
 0,23
EUR
 1
 48,3241
  0,1502
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0744  0,03 0,08 41,5820  0,01 0,02
EUR 47,9524  0,00 0,00 48,5300  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3850  0,02 0,04 41,4150  0,02 0,04
EUR 48,1650  0,13 0,28 48,2000  0,13 0,27

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес