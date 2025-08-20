Фінансові новини
- |
- 20.08.25
- |
- 14:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Обсяг безготівкових операцій за 6 міс.-2025 зріс на 11,2%, кількість - на12,6%
12:37 20.08.2025 |
Сума безготівкових операцій за січень-червень 2025 року зросла на 11,2%, до 2,218 млрд грн, проти аналогічного періоду 2024 року, тоді як їхня кількість за цей час збільшилася на 12,6% - до 4,379 млрд операцій, свідчать дані на сайті Національного банку України (НБУ).
Зазначено, що понад 95% операцій із платіжними картками - безготівкові.
У першому півріччі цього року найбільше операцій із використанням платіжних карток за кількістю та сумою припадало на розрахунки у торговельній та сервісній мережах - 73,9% та 49,9% відповідно.
Перекази "з картки на картку" у січні-червні 2025 року становили менше десятої частини за кількістю (7,6%) та менше третини за сумою (27,4%). Оплата товарів і послуг в інтернеті - 16,1% за сумою та 13,8% за кількістю.
При цьому середня сума однієї операції становила, зокрема, у торговельній та сервісній мережах - 342 грн (у першому півріччі 2024 року - 321 грн), переказ "з картки на картку" - 1,835 тис. грн (1,936 тис. грн), оплата товарів та послуг в інтернеті - 589 грн (543 грн).
НБУ відмічає збільшення у червні порівняно з січнем кількості активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережах на 7,9% (до 535,9 тис.), пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, - на 10,1% (до 570,9 тис.), а також скорочення з початку року на 1,2%, до 15,5 тис. банкоматів.
Що стосується емітованих платіжних карток в Україні то за перше півріччя 2025 року їх кількість досягла 140,2 млн (+6% більше порівняно з січнем цього року), натомість кількість активних платіжних карток майже не змінилася.
НБУ відмічає зростання популярності безконтактних платежів. Так з початку року кількість токенізованих платіжних карток в Україні на 8% (до 17,8 млн шт.).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: Британія не готова відправити свої війська до лінії зіткнення в Україні
ТОП-НОВИНИ
|Трамп каже, що США можуть надати авіапідтримку в межах потенційної мирної угоди
|Bloomberg: Трамп дзвонив Орбану за поясненнями, чому той блокує рух України в ЄС
|Санкції проти Порошенка були запроваджені на підставі сфальсифікованих документів, стверджують в «Євросолідарності"
|Рада провалила постанову для запуску реформи Рахункової палати. Це зобов’язання України перед МВФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|В Україні заблокували ще сім Інстаграм-акаунтів за рекламу казино
|Росія знову вдарила по газовій станції в Одеській області
|Обсяг безготівкових операцій за 6 міс.-2025 зріс на 11,2%, кількість - на12,6%
|Чому в Україні є пальне, а в Росії – немає?
|Контракти в ОПК під державні гарантії виконуються з випередженням графіка на 18% - Міноборони
|Герман Сметанін за результатами конкурсу знову очолив Укроборонпром
Бізнес
|Чоловік потрапив до психлікарні після дієтичної консультації з ChatGPT
|Apple очолила список найдорожчих брендів світу четвертий рік поспіль - BrandZ
|ЄС та США не затверджують торговельну угоду через цифрові правила
|Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів — до 300%
|Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
|Українські аграрії вже зібрали майже 25 мільйонів тонн зерна
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів