Обсяг безготівкових операцій за 6 міс.-2025 зріс на 11,2%, кількість - на12,6%

Сума безготівкових операцій за січень-червень 2025 року зросла на 11,2%, до 2,218 млрд грн, проти аналогічного періоду 2024 року, тоді як їхня кількість за цей час збільшилася на 12,6% - до 4,379 млрд операцій, свідчать дані на сайті Національного банку України (НБУ).

Зазначено, що понад 95% операцій із платіжними картками - безготівкові.

У першому півріччі цього року найбільше операцій із використанням платіжних карток за кількістю та сумою припадало на розрахунки у торговельній та сервісній мережах - 73,9% та 49,9% відповідно.

Перекази "з картки на картку" у січні-червні 2025 року становили менше десятої частини за кількістю (7,6%) та менше третини за сумою (27,4%). Оплата товарів і послуг в інтернеті - 16,1% за сумою та 13,8% за кількістю.

При цьому середня сума однієї операції становила, зокрема, у торговельній та сервісній мережах - 342 грн (у першому півріччі 2024 року - 321 грн), переказ "з картки на картку" - 1,835 тис. грн (1,936 тис. грн), оплата товарів та послуг в інтернеті - 589 грн (543 грн).

НБУ відмічає збільшення у червні порівняно з січнем кількості активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережах на 7,9% (до 535,9 тис.), пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, - на 10,1% (до 570,9 тис.), а також скорочення з початку року на 1,2%, до 15,5 тис. банкоматів.

Що стосується емітованих платіжних карток в Україні то за перше півріччя 2025 року їх кількість досягла 140,2 млн (+6% більше порівняно з січнем цього року), натомість кількість активних платіжних карток майже не змінилася.

НБУ відмічає зростання популярності безконтактних платежів. Так з початку року кількість токенізованих платіжних карток в Україні на 8% (до 17,8 млн шт.).