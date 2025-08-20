Фінансові новини
- 20.08.25
- 14:18
Контракти в ОПК під державні гарантії виконуються з випередженням графіка на 18% - Міноборони
11:58 20.08.2025 |
Українські виробники оборонної продукції, які працюють за укладеними з Міністерством оборони під державні гарантії у 2024 році контрактами станом на серпень 2025 року виконують зобов'язання з випередженням графіка на 18%.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міноборони.
У межах цієї програми в 2024 році Міноборони уклало 11 контрактів з вісьмома вітчизняними підприємствами строком на три роки.
Загальна сума держгарантій, передбачених держбюджетом-2024, перевищила 24 млрд грн.
Постачання охоплюють широкий спектр техніки і спеціального обладнання: броньовані бойові автомобілі та медичні евакуаційні машини, вантажну техніку спеціального призначення, паливозаправники та інші засоби забезпечення Збройних сил України.
«Державні гарантії під оборонні контракти стали ефективним інструментом для одночасного посилення армії та підтримки українських виробників. Ми не лише отримуємо техніку для фронту, а й формуємо нові робочі місця, розвиваємо технології та зміцнюємо економіку. Це приклад того, як оборонні інвестиції працюють на перемогу і майбутнє України», - зазначив керівник Департаменту закупівель Міноборони полковник Олександр Осадчий.
Міністерство планує подальший розвиток програми укладання контрактів під державні гарантії. Це дозволить посилити спроможності ЗСУ і водночас стимулюватиме сталий розвиток національної оборонної промисловості, ідеться в повідомленні.
