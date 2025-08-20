Фінансові новини
Податок на нерухомість: власники сплатили майже на 30% більше, ніж торік
09:38 20.08.2025 |
З початку року власники нерухомості сплатили 7,7 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Про це повідомляє Державна податкова служба України.
Це на 20,9 % (1,3 млрд грн) більше, ніж було сплачено за аналогічний період минулого року. Так, за січень - липень 2024 року цей показник складав 6,4 млрд гривень.зазначено у повідомленні.
Понад 30 % загальної суми сплати отримали місцеві бюджети столиці та Київщини. Місто Київ - 1,58 млрд грн, Київщина - 0,78 млрд грн.
Також серед лідерів Дніпропетровщина (0,77 млрд грн) та Одещина (0,75 млрд грн)..
"Податок на нерухомість сплачують фізичні особи - власники квартир площею понад 60 кв. м, будинків площею понад 120 кв. м та власники інших різних типів житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. метрів", - нагадує податкова.
