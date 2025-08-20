Авторизация

Податок на нерухомість: власники сплатили майже на 30% більше, ніж торік

09:38 20.08.2025

Економіка

 

З початку року власники нерухомості сплатили 7,7 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

Це на 20,9 % (1,3 млрд грн) більше, ніж було сплачено за аналогічний період минулого року. Так, за січень - липень 2024 року цей показник складав 6,4 млрд гривень.зазначено у повідомленні.

Понад 30 % загальної суми сплати отримали місцеві бюджети столиці та Київщини. Місто Київ - 1,58 млрд грн, Київщина - 0,78 млрд грн.

Також серед лідерів Дніпропетровщина (0,77 млрд грн) та Одещина (0,75 млрд грн)..

"Податок на нерухомість сплачують фізичні особи - власники квартир площею понад 60 кв. м, будинків площею понад 120 кв. м та власники інших різних типів житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. метрів", - нагадує податкова.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3557
  0,0968
 0,23
EUR
 1
 48,3241
  0,1502
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0744  0,03 0,08 41,5820  0,01 0,02
EUR 47,9524  0,00 0,00 48,5300  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,09 0,22 41,4000  0,09 0,22
EUR 48,3000  0,12 0,25 48,3300  0,11 0,23

