На зберіганні ДП «СЕТАМ» перебуває близько 4 тисяч одиниць майна
09:34 20.08.2025 |
На складах та майданчиках 22 філій держпідприємства «СЕТАМ» Міністерства юстиції наразі перебуває близько 4000 одиниць. майна, переданого органами примусового виконання.
Про це в коментарі Укрінформу повідомив генеральний директор держпідприємства Роман Осадчук.
«Наразі нам передано на зберігання близько 4000 одиниць майна, з якого 1400 - це транспортні засоби. Решта - це майно, яке зберігається в складських приміщеннях і є рухомим», - розповів він.
Осадчук уточнив, що підприємство забезпечує зберігання переданого органами примусового виконання майна на складах та майданчиках у 22 філіях по всій Україні.
Щодо загальної суми усіх одиниць, що перебувають на зберіганні, то наразі її назвати неможливо, оскільки вони ще не оцінені у повному обсязі.
«Із сумами остаточно ми можемо визначитися виключно з об'єктом господарювання, який буде залучений в межах примусового виконання для визначення реальної ринкової вартості такого майна», - роз'яснив очільник організатора електронних торгів.
За його словами, термін перебування на зберіганні майна з моменту його передачі до реалізації в середньому становить не більше трьох місяців.
«Все залежить від оперативності органу примусового виконання, чи то державної виконавчої служби, чи приватного виконавця, і від суб'єкта господарювання, який визначений постановою державного виконавця для оцінки. Але в середньому можу сказати, що великі об'єкти, як-от нерухомість, що потребують більше часу на визначення їхньої ринкової вартості, перебувають у нас в межах одного - трьох місяців. Якщо це транспортний засіб або якесь рухоме майно невеличкого об'єму - це до одного календарного місяця», - додав Осадчук.
