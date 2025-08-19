Фінансові новини
Кабмін планує віддати в концесію порт «Чорноморськ»: конкурс планують оголосити до кінця року
13:05 19.08.2025 |
Уряд планує до грудня 2025 року оголосити конкурс на передачу в концесію контейнерного та першого універсального терміналів порту "Чорноморськ", а також визначитися з доцільністю окремого проєкту для поромного комплексу.
Про це йдеться в новій програмі уряду Юлії Свириденко, повідомляє БізнесЦензор.
Раніше Мінрозвитку очікувало провести тендер у другому кварталі 2025 року та підписати угоду з переможцем уже в четвертому кварталі, ці плани презентували на інвестконференції у Варшаві 24 квітня.
Зауважимо, що йдеться про 40-річну концесію двох терміналів із потенціалом до 760 тис. TEU та понад 5 млн тонн вантажів на рік. Проєкт підготовлено за участі IFC та ЄБРР, що включає готовий пакет тендерної документації з умовами участі, розподілом ризиків і державною підтримкою.
Раніше повідомлялось, що Україна та Катар перезапустять першу угоду про концесію морського порту.
