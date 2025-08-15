Фінансові новини
15.08.25
13:08
RSS
мапа сайту
Катарська QTerminals підтвердила намір відновити роботу порту в Миколаєві
09:24 15.08.2025 |
Катарська компанія QTerminals підтвердила намір відновити концесійний проєкт у морському порту "Ольвія" в Миколаївській області, призупинений через повномасштабне вторгнення Росії. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.
Порт "Ольвія" передали в управління ТОВ "Кютерміналз Ольвія" (створеній катарською компанією QTerminals) на 35 років ще у серпні 2020 року. Це був перший концесійний проєкт в Україні.
QTerminals - один з провідних міжнародних операторів портів та терміналів, що надає послуги з обробки контейнерів, навалювальних та генеральних вантажів, RORO, худоби, послуги офшорного постачання, а також круїзного перевезення. Разом з портом Хамад, флагманським портом QTerminals у Катарі, та QTerminals Antalya в Туреччині, QTerminals Olvia представляло третій портовий актив групи QTerminals з моменту заснування.
Згідно з концесійним договором, QTerminals Olvia зобов'язалася інвестувати у розвиток порту близько 3,4 млрд грн. Крім того, щонайменше 80 млн грн компанія мала вкласти в інфраструктуру Миколаєва.
З грудня 2021 року компанія почала керувати портовими активами, але через війну проєкт призупинили.
З жовтня 2025 року набирає чинності закон України "Про публічно-приватне партнерство" №4510-ІХ. Він дозволить змінювати умови концесійного договору через форс-мажорні обставини.
Відтак, Україна та компанія-концесіонер підписали меморандум, який підтверджує їхні спільні наміри відновити роботу порту "Ольвія".
"Залучення іноземних інвестицій, особливо від такого партнера, як Катар, є критично важливим для економічного відновлення, зокрема для Миколаївського регіону, який значно постраждав від російської агресії", - зазначив заступник міністра розвитку громад і територій Андрій Кашуба.
