НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Катарська QTerminals підтвердила намір відновити роботу порту в Миколаєві

 

Катарська компанія QTerminals підтвердила намір відновити концесійний проєкт у морському порту "Ольвія" в Миколаївській області, призупинений через повномасштабне вторгнення Росії. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Порт "Ольвія" передали в управління ТОВ "Кютерміналз Ольвія" (створеній катарською компанією QTerminals) на 35 років ще у серпні 2020 року. Це був перший концесійний проєкт в Україні.

QTerminals - один з провідних міжнародних операторів портів та терміналів, що надає послуги з обробки контейнерів, навалювальних та генеральних вантажів, RORO, худоби, послуги офшорного постачання, а також круїзного перевезення. Разом з портом Хамад, флагманським портом QTerminals у Катарі, та QTerminals Antalya в Туреччині, QTerminals Olvia представляло третій портовий актив групи QTerminals з моменту заснування.

Згідно з концесійним договором, QTerminals Olvia зобов'язалася інвестувати у розвиток порту близько 3,4 млрд грн. Крім того, щонайменше 80 млн грн компанія мала вкласти в інфраструктуру Миколаєва.

З грудня 2021 року компанія почала керувати портовими активами, але через війну проєкт призупинили.

З жовтня 2025 року набирає чинності закон України "Про публічно-приватне партнерство" №4510-ІХ. Він дозволить змінювати умови концесійного договору через форс-мажорні обставини.

Відтак, Україна та компанія-концесіонер підписали меморандум, який підтверджує їхні спільні наміри відновити роботу порту "Ольвія".

"Залучення іноземних інвестицій, особливо від такого партнера, як Катар, є критично важливим для економічного відновлення, зокрема для Миколаївського регіону, який значно постраждав від російської агресії", - зазначив заступник міністра розвитку громад і територій Андрій Кашуба.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Катар
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4500
  0,0649
 0,16
EUR
 1
 48,4405
  0,2067
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0872  0,04 0,10 41,6344  0,02 0,05
EUR 48,0344  0,09 0,20 48,6876  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4000  0,00 0,00 41,4150  0,02 0,04
EUR 48,3300  0,01 0,02 48,3700  0,02 0,04

Бізнес