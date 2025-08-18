Фінансові новини
- |
- 18.08.25
- |
- 22:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Станом на серпень 2025 року в Україні зафіксовано 35 471 провадження щодо боргів із заробітної плати
12:25 18.08.2025 |
Про це свідчать дані Єдиного реєстру боржників, пише Опендатабот.
Наразі боргів із виплат заробітної плати на 11% більше, ніж наприкінці 2021 року. Загалом 1 983 компанії заборгували своїм працівникам зарплату.
Найчастіше боржниками є державні підприємства - 33% від загальної кількості (11 562 борги), а також акціонерні товариства - 29% (10 308 боргів). Товариства з обмеженою відповідальністю складають майже 18% боржників (6 298 боргів).
Найбільше проваджень щодо заборгованої зарплати відкрито у Сумській області (6 305), Києві (3 784) та Дніпропетровській області (2 456).
Лідерами серед компаній стали:
* Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання - 4 063 провадження;
* Карпатнафтохім - 1 188 проваджень;
* Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання - Інжиніринг - 1 015 проваджень.
Крім цього, 7% від загальної кількості проваджень припадає на різні Облавтодори - 2 499 відкритих проваджень за несплачену зарплату.
Серед великих українських фінансових груп найбільше боргів через несплачену зарплату мають дві компанії групи Дмитра Фірташа - по 336 та 2 провадження відповідно.
За видами діяльності найбільше боргів накопичили підприємства, що займаються:
* виробництвом машин та устаткування - 16% (5 681 провадження);
* будівництвом споруд - 7,6% (2 696 проваджень);
* виробництвом хімічної продукції - 7,5% (2 670 проваджень).
Серед працівників, яким не виплатили зарплату, 56% - чоловіки, 44% - жінки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Транзит нафти зупинено. Сили оборони ударили по НПС «Нікольскоє» в РФ
|Мінфін України будуватиме проєкт державного бюджету-2026 із розрахунку продовження війни весь наступний рік
|З'явились фото української ракети «Фламінго» з дальністю 3000 км
|Трамп: Зеленський може майже миттєво завершити війну, якщо захоче
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|«Фламінго» від FirePoint: відео випробувань та бойових запусків крилатої ракети
|Бізнес-спільнота закликає депутатів внести зміни до закону про лобіювання
|Опалювальний сезон: Україна планує накопичити щонайменше 13,2 мільярда кубометрів газу
|Шмигаль на питання про «Фламінго»: українська потужна далекобійна зброя є, решта деталей згодом.
|Україна планує відремонтувати 3,2 ГВт потужностей до кінця 2025 року – Гринчук
|Україна шукає альтернативи купівлі в Болгарії обладнання для ХАЕС-3,4 – Гринчук
Бізнес
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів
|The New Yorker підрахував прибуток сім'ї Дональда Трампа від кріптопроєктів під час його другого президентства
|Google розширює систему перевірки віку на основі ШІ для пошукової платформи
|Китайський DeepSeek не зміг навчити свою нову ШІ-модель на чипах Huawei
|Сем Альтман готується разом із партнерами створити нову компанію Merge Labs, який конкуруватиме з Neuralink Ілона Маска
|Адміністрація Трампа розглядає можливість придбати частку в компанії Intel
|Google починає впроваджувати функцію пошуку за обраними джерелами