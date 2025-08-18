Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Станом на серпень 2025 року в Україні зафіксовано 35 471 провадження щодо боргів із заробітної плати

12:25 18.08.2025 |

Економіка

 

Про це свідчать дані Єдиного реєстру боржників, пише Опендатабот.

Наразі боргів із виплат заробітної плати на 11% більше, ніж наприкінці 2021 року. Загалом 1 983 компанії заборгували своїм працівникам зарплату.

Найчастіше боржниками є державні підприємства - 33% від загальної кількості (11 562 борги), а також акціонерні товариства - 29% (10 308 боргів). Товариства з обмеженою відповідальністю складають майже 18% боржників (6 298 боргів).

Станом на серпень 2025 року в Україні зафіксовано 35 471 провадження щодо боргів із заробітної плати

 

Найбільше проваджень щодо заборгованої зарплати відкрито у Сумській області (6 305), Києві (3 784) та Дніпропетровській області (2 456).

Станом на серпень 2025 року в Україні зафіксовано 35 471 провадження щодо боргів із заробітної плати

 

Лідерами серед компаній стали:

* Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання - 4 063 провадження;
* Карпатнафтохім - 1 188 проваджень;
* Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання - Інжиніринг - 1 015 проваджень.

Крім цього, 7% від загальної кількості проваджень припадає на різні Облавтодори - 2 499 відкритих проваджень за несплачену зарплату.

Серед великих українських фінансових груп найбільше боргів через несплачену зарплату мають дві компанії групи Дмитра Фірташа - по 336 та 2 провадження відповідно.

За видами діяльності найбільше боргів накопичили підприємства, що займаються:

* виробництвом машин та устаткування - 16% (5 681 провадження);
* будівництвом споруд - 7,6% (2 696 проваджень);
* виробництвом хімічної продукції - 7,5% (2 670 проваджень).

Станом на серпень 2025 року в Україні зафіксовано 35 471 провадження щодо боргів із заробітної плати

 

Серед працівників, яким не виплатили зарплату, 56% - чоловіки, 44% - жінки.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2589
  0,0812
 0,20
EUR
 1
 48,1739
  0,1320
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0067  0,08 0,20 41,5723  0,06 0,15
EUR 47,9730  0,06 0,13 48,6427  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

Бізнес