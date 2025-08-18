Станом на серпень 2025 року в Україні зафіксовано 35 471 провадження щодо боргів із заробітної плати

Про це свідчать дані Єдиного реєстру боржників, пише Опендатабот.

Наразі боргів із виплат заробітної плати на 11% більше, ніж наприкінці 2021 року. Загалом 1 983 компанії заборгували своїм працівникам зарплату.

Найчастіше боржниками є державні підприємства - 33% від загальної кількості (11 562 борги), а також акціонерні товариства - 29% (10 308 боргів). Товариства з обмеженою відповідальністю складають майже 18% боржників (6 298 боргів).

Найбільше проваджень щодо заборгованої зарплати відкрито у Сумській області (6 305), Києві (3 784) та Дніпропетровській області (2 456).

Лідерами серед компаній стали:

* Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання - 4 063 провадження;

* Карпатнафтохім - 1 188 проваджень;

* Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання - Інжиніринг - 1 015 проваджень.

Крім цього, 7% від загальної кількості проваджень припадає на різні Облавтодори - 2 499 відкритих проваджень за несплачену зарплату.

Серед великих українських фінансових груп найбільше боргів через несплачену зарплату мають дві компанії групи Дмитра Фірташа - по 336 та 2 провадження відповідно.

За видами діяльності найбільше боргів накопичили підприємства, що займаються:

* виробництвом машин та устаткування - 16% (5 681 провадження);

* будівництвом споруд - 7,6% (2 696 проваджень);

* виробництвом хімічної продукції - 7,5% (2 670 проваджень).

Серед працівників, яким не виплатили зарплату, 56% - чоловіки, 44% - жінки.