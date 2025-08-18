Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін змінив умови виплати базової соціальної допомоги

11:49 18.08.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів України зміни до порядку реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 13 серпня 2025 р. № 986.

Тепер виплати допомоги на дітей у багатодітних сім'ях будуть проводитися "за технічної можливості". Також допомога, призначена на сім'ю, може розподілятися рівними частинами на кожного повнолітнього члена сім'ї за їх бажанням.

Базова соціальна допомога поширюється на дітей до 18 років та повнолітніх дітей, які навчаються за денною або дуальною формою освіти, до 23 років. Одинока особа також вважається сім'єю.

Призначення базової допомоги відбуватиметься в автоматичному режимі через Єдину інформаційну систему соціальної сфери та мобільний додаток "Дія". При відсутності даних у державних системах можливе призначення через паперові заяви.

Під час розрахунку розміру допомоги будуть перевірятися відомості з 13 державних реєстрів, включно з ДМС, Державним реєстром актів цивільного стану, податковою та майновою базами, а також базою внутрішньо переміщених осіб та освітніми реєстрами.

Підтвердження згоди на розмір допомоги від усіх повнолітніх членів сім'ї здійснюється електронним підписом у "Дія". Строк між поданням заяви про намір та заяви про призначення не може перевищувати 10 днів.

В оновлених додатках уточнено правила щодо банківських рахунків, операцій з валютою та виплати допомоги рівними частинами через "Дія".

Експеримент уряду

Кабінет міністрів затвердив проведення експериментального проєкту базової соціальної допомоги. Розмір базової величини для розрахунку допомоги становитиме 4500 гривень.

Проєкт передбачає два етапи:

з 1 липня 2025 року - базову соціальну допомогу почнуть отримувати громадяни, які вже мають одну з таких держдопомог:

* малозабезпечені сім'ї,
* одинокі матері,
* багатодітні родини,
* діти, батьки яких ухиляються від аліментів або невідомо де перебувають;

з 1 жовтня 2025 року - коло учасників розшириться на інші родини чи осіб, які відповідатимуть критеріям, визначеним у постанові.
За матеріалами: РБК-Україна
 

