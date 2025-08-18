Фінансові новини
- |
- 18.08.25
- |
- 22:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін змінив умови виплати базової соціальної допомоги
11:49 18.08.2025 |
Кабінет міністрів України зміни до порядку реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 13 серпня 2025 р. № 986.
Тепер виплати допомоги на дітей у багатодітних сім'ях будуть проводитися "за технічної можливості". Також допомога, призначена на сім'ю, може розподілятися рівними частинами на кожного повнолітнього члена сім'ї за їх бажанням.
Базова соціальна допомога поширюється на дітей до 18 років та повнолітніх дітей, які навчаються за денною або дуальною формою освіти, до 23 років. Одинока особа також вважається сім'єю.
Призначення базової допомоги відбуватиметься в автоматичному режимі через Єдину інформаційну систему соціальної сфери та мобільний додаток "Дія". При відсутності даних у державних системах можливе призначення через паперові заяви.
Під час розрахунку розміру допомоги будуть перевірятися відомості з 13 державних реєстрів, включно з ДМС, Державним реєстром актів цивільного стану, податковою та майновою базами, а також базою внутрішньо переміщених осіб та освітніми реєстрами.
Підтвердження згоди на розмір допомоги від усіх повнолітніх членів сім'ї здійснюється електронним підписом у "Дія". Строк між поданням заяви про намір та заяви про призначення не може перевищувати 10 днів.
В оновлених додатках уточнено правила щодо банківських рахунків, операцій з валютою та виплати допомоги рівними частинами через "Дія".
Експеримент уряду
Кабінет міністрів затвердив проведення експериментального проєкту базової соціальної допомоги. Розмір базової величини для розрахунку допомоги становитиме 4500 гривень.
Проєкт передбачає два етапи:
з 1 липня 2025 року - базову соціальну допомогу почнуть отримувати громадяни, які вже мають одну з таких держдопомог:
* малозабезпечені сім'ї,
* одинокі матері,
* багатодітні родини,
* діти, батьки яких ухиляються від аліментів або невідомо де перебувають;
з 1 жовтня 2025 року - коло учасників розшириться на інші родини чи осіб, які відповідатимуть критеріям, визначеним у постанові.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Транзит нафти зупинено. Сили оборони ударили по НПС «Нікольскоє» в РФ
|Мінфін України будуватиме проєкт державного бюджету-2026 із розрахунку продовження війни весь наступний рік
|З'явились фото української ракети «Фламінго» з дальністю 3000 км
|Трамп: Зеленський може майже миттєво завершити війну, якщо захоче
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|«Фламінго» від FirePoint: відео випробувань та бойових запусків крилатої ракети
|Бізнес-спільнота закликає депутатів внести зміни до закону про лобіювання
|Опалювальний сезон: Україна планує накопичити щонайменше 13,2 мільярда кубометрів газу
|Шмигаль на питання про «Фламінго»: українська потужна далекобійна зброя є, решта деталей згодом.
|Україна планує відремонтувати 3,2 ГВт потужностей до кінця 2025 року – Гринчук
|Україна шукає альтернативи купівлі в Болгарії обладнання для ХАЕС-3,4 – Гринчук
Бізнес
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів
|The New Yorker підрахував прибуток сім'ї Дональда Трампа від кріптопроєктів під час його другого президентства
|Google розширює систему перевірки віку на основі ШІ для пошукової платформи
|Китайський DeepSeek не зміг навчити свою нову ШІ-модель на чипах Huawei
|Сем Альтман готується разом із партнерами створити нову компанію Merge Labs, який конкуруватиме з Neuralink Ілона Маска
|Адміністрація Трампа розглядає можливість придбати частку в компанії Intel
|Google починає впроваджувати функцію пошуку за обраними джерелами