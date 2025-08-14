Фінансові новини
- 14.08.25
- 13:46
Українські військові отримали перші 1000 FPV-дронів завдяки системі DOT-Chain Defence
Протягом перших двох тижнів тестової роботи маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence, військові підрозділи на Донецькому, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках отримали першу тисячу FPV-дронів. Про це йдеться в прес-релізі Агенції оборонних закупівель (АОЗ).
Термін доставки замовлень склав менше двох тижнів, що у понад 4 рази швидше, ніж за стандартною процедурою закупівлі. Найшвидше замовлення дійшло до фронту за 6 днів.
Станом на зараз військові сформували 43 заявки на майже 7000 дронів (FPV та бомберів) загальною вартістю близько 245 млн грн. У пілотному режимі до системи підключено 12 бригад, які діють у зонах з найвищою інтенсивністю бойових дій. Перші замовлення були здійснені 31 липня.
ІТ-система DOT-Chain Defence розроблена Державним оператором тилу (ДОТ) та використовується Агенцією оборонних закупівель для оперативного й адресного забезпечення ЗСУ зброєю.
Для ефективного старту роботи DOT-Chain Defence команда АОЗ та ДОТ провела онлайн-навчання та виїзні консультації в зоні бойових дій. Під час візитів військовим допомагали оформлювати перші замовлення. За словами директора АОЗ Арсена Жумаділова, такі поїздки планують зробити регулярними, щоб збирати зворотний зв'язок і адаптувати систему до потреб ЗСУ.
Система DOT-Chain Defence працює, як маркетплейс: військові самостійно обирають тип і кількість безпілотників, які потім закуповуються за кошти АОЗ. Наразі доступні лише FPV-дрони, однак у майбутньому планується масштабування системи на інші підрозділи ЗСУ та розширення асортименту - зокрема засобів РЕБ/РЕР, НРК та додаткових типів дронів.
