Модернізація «технікумів» за пів мільярда: аудит показав, що запрацювали лише 6 із 88

Державна аудиторська служба встановила неефективність використання бюджетних коштів при реформуванні закладів профтехосвіти - після оновлення з 88 запланованих запрацювало лише 6 центрів.

Про це повідомила пресслужба ДАСУ, передає Укрінформ.

Наголошується, що Держаудитслужба провела державний фінансовий аудит виконання Міністерством освіти і науки України бюджетної програми «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти».

Реформування закладів профтехосвіти відбувається в межах реалізації Ukraine Facility із залученням спеціальних механізмів фінансування ЄС, контроль видатків за якими здійснює ДАСУ.

Аудитори нагадали, що на реформу «профтеху» торік було спрямовано 549 млн грн.

«Незважаючи на стратегічну важливість цього напряму, були встановлені факти як неефективних управлінських рішень, так й інших системних недоліків під час реалізації заходів зі створення навчально-практичних центрів, оскільки із 88 запланованих НПЦ у 2024 році фактично запрацювали лише 6», - йдеться в повідомленні.

Основними причинами такої ситуації в ДАСУ назвали неефективне планування, недотримання умов співфінансування, інфраструктурну неготовність закладів. Крім того, було виявлено системні недоліки у процедурах закупівель та взаємодії з постачальниками.

Системною проблемою стало невиконання договірних зобов'язань окремими постачальниками обладнання для НПЦ. Аудитом встановлені випадки, коли декілька виконавців розподілили між собою постачання обладнання для десятків закладів по всій країні, чим зумовили невиконання договірних зобов'язань.

Зухвалий випадок зафіксовано в ДНЗ «Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти», де за рахунок коштів субвенції в сумі понад 0,5 млн грн було придбано аналогове вимірювальне обладнання, виготовлене ще у 1986-1987 роках в СРСР.

Аудитом також встановлено 8 випадків, коли обладнання на загальну суму 5,68 млн грн після поставки зберігалося у постачальників і не було залучене до освітнього процесу.

За результатами проведеного аудиту Держаудитслужбою були надані рекомендації МОН щодо посилення системи управління та контролю за цільовим і ефективним використанням коштів шляхом впровадження системного моніторингу реалізації проєктів, які фінансуються в межах інструменту Ukraine Facility.

Як повідомлялося, у січні - червні 2025 року Державна аудиторська служба України охопила перевірками 1,2 трлн грн фінансових і матеріальних ресурсів; відшкодовано державі було майже 1,3 млрд грн з них.