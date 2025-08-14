Авторизация

Уряд дозволив забронювати 100% працівників прифронтових критично важливих підприємств

09:29 14.08.2025

Економіка

 

Критично важливі підприємства на прифронтових територіях зможуть забронювати 100% своїх військовозобов'язаних працівників.

Про це повідомило Міністерство економіки.

У відомстві пояснили, що рішення ухвалили для збереження кадрового потенціалу підприємств, що працюють у зонах бойових дій. Ці території включені до відповідного переліку Міністерства розвитку громад та територій України.

Зазначається, що ліміт бронювання змінюватиме через портал «Дія» державний орган, який визнав підприємство критично важливим, - на підставі звернення обласних військових адміністрацій, за місцем фактичної діяльності компанії.

Сам порядок бронювання залишився незмінним:

1. Підприємство має бути включене до переліку критично важливих - за поданням уповноваженого органу.

2. Заяви та повідомлення подаються виключно в електронному вигляді через портал «Дія».

3. Формування та подання списків до бронювання здійснює підприємство самостійно.

Раніше бронювати 100% своїх працівників Кабінет Міністрів дозволив підприємствам, які забезпечують обороноздатність країни.

Підприємства, які обслуговують об'єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, мають право бронювати до 75% своїх працівників.
За матеріалами: hromadske.ua
 

