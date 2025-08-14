Фінансові новини
- 14.08.25
- 13:45
Уряд дозволив забронювати 100% працівників прифронтових критично важливих підприємств
09:29 14.08.2025 |
Критично важливі підприємства на прифронтових територіях зможуть забронювати 100% своїх військовозобов'язаних працівників.
Про це повідомило Міністерство економіки.
У відомстві пояснили, що рішення ухвалили для збереження кадрового потенціалу підприємств, що працюють у зонах бойових дій. Ці території включені до відповідного переліку Міністерства розвитку громад та територій України.
Зазначається, що ліміт бронювання змінюватиме через портал «Дія» державний орган, який визнав підприємство критично важливим, - на підставі звернення обласних військових адміністрацій, за місцем фактичної діяльності компанії.
Сам порядок бронювання залишився незмінним:
1. Підприємство має бути включене до переліку критично важливих - за поданням уповноваженого органу.
2. Заяви та повідомлення подаються виключно в електронному вигляді через портал «Дія».
3. Формування та подання списків до бронювання здійснює підприємство самостійно.
Раніше бронювати 100% своїх працівників Кабінет Міністрів дозволив підприємствам, які забезпечують обороноздатність країни.
Підприємства, які обслуговують об'єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, мають право бронювати до 75% своїх працівників.
