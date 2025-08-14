Авторизация

Уряд розподілив ₴1,4 мільярда додаткової дотації деокупованим та постраждалим громадам

09:27 14.08.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів 13 серпня затвердив розподіл додаткової дотації місцевим бюджетам на деокупованих та постраждалих від війни територіях за другий квартал 2025 року в обсязі понад 1,4 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів.

Зокрема, 394,9 млн грн виділено для обласного бюджету Донецької області та 90 територіальних громад (компенсація втрат ПДФО).

Ще 441,9 млн грн передбачено для 113 територіальних громад (компенсація втрат від податку на нерухомість, плати за землю та єдиного податку); 149,6 млн грн - для 77 територіальних громад (компенсація втрат за грудень 2024 року).

Дотацію у 3 млн грн виділено для бюджету Кальчицької сільської територіальної громади (заходи воєнного стану, соціальний захист переселенців).

Передбачено 435 млн грн для обласного бюджету Чернігівської області та 25 територіальних громад (першочергові видатки, зокрема зарплати та комунальні послуги).
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5149
  0,0881
 0,21
EUR
 1
 48,6472
  0,5714
 1,19

Курс обміну валют на сьогодні, 09:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1293  0,01 0,03 41,6567  0,02 0,04
EUR 48,1290  0,11 0,24 48,8097  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4900  0,02 0,05 41,5150  0,02 0,06
EUR 48,4600  0,13 0,27 48,4900  0,13 0,27

