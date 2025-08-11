В Україні продажі електромобілів зросли майже на 50%

У липні 2025 року українці придбали понад 7000 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 47% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це повідомив Укравтопром.

Більшість продажів припала на легкові авто - 6849 одиниць. З них 1587 авто були новими (+62%), а 5262 - уживаними (+42%).

Найпопулярнішими новими електромобілями липня стали:

* BYD Song Plus EV - 384 авто;

* Honda eNS1 - 206 авто;

* Volkswagen ID.UNYX - 131 авто;

* Zeekr 7X - 104 авто;

* Audi Q4 e-tron - 89 авто.

Серед вживаних електромобілів лідерами стали:

* Tesla Model Y - 733 авто;

* Tesla Model 3 - 567 авто;

* Nissan Leaf - 522 авто;

* Kia Niro EV - 265 авто;

* Hyundai Kona Electric - 226 авто.

Комерційних електромобілів минулого місяця зареєстрували 176, з яких лише 20 - нові. Для порівняння: у липні 2024 року зі 103 одиниць новими були шість авто.