В Україні продажі електромобілів зросли майже на 50%
12:22 11.08.2025 |
У липні 2025 року українці придбали понад 7000 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 47% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це повідомив Укравтопром.
Більшість продажів припала на легкові авто - 6849 одиниць. З них 1587 авто були новими (+62%), а 5262 - уживаними (+42%).
Найпопулярнішими новими електромобілями липня стали:
* BYD Song Plus EV - 384 авто;
* Honda eNS1 - 206 авто;
* Volkswagen ID.UNYX - 131 авто;
* Zeekr 7X - 104 авто;
* Audi Q4 e-tron - 89 авто.
Серед вживаних електромобілів лідерами стали:
* Tesla Model Y - 733 авто;
* Tesla Model 3 - 567 авто;
* Nissan Leaf - 522 авто;
* Kia Niro EV - 265 авто;
* Hyundai Kona Electric - 226 авто.
Комерційних електромобілів минулого місяця зареєстрували 176, з яких лише 20 - нові. Для порівняння: у липні 2024 року зі 103 одиниць новими були шість авто.
