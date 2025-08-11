Фінансові новини
В Україні виробництво сталі зменшилося з початку року на 7% до 4,26 мільйона тонн
10:00 11.08.2025 |
Вітчизняні металурги у січні - липні 2025 року скоротили обсяги виробництва сталі на 7% у порівнянні з минулорічним показником до 4,26 мільйона тонн.
Такі дані оприлюднило ОП «Укрметалургпром», передає Укрінформ.
Згідно з даними об'єднання, українські металургійні підприємства у січні - липні виплавили 4,26 млн т сталі, що на 7% менше, ніж за аналогічний період торік. Зокрема, у липні виплавлено 580,5 тис. т, що на 18% менше минулорічного показника і на 6% менше, ніж у червні.
За сім місяців 2025 року виробництво чавуну в Україні зросло на 6,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становило 4,36 млн т. У липні обсяги виробленого чавуну перевищили показник червня на 4,5% і сягнули 692,1 тис. т, що стало найкращим показником з початку року.
Виробництво прокату за січень - липень склало 3,62 млн т, на 2,8% менше минулорічного показника. У липні 2025 року виготовлено 552,0 тис. т металовиробів, на 1,9% менше, ніж у червні.
