В Україні у липні зріс продаж нових вантажівок - Укравтопром
09:38 11.08.2025 |
У липні 2025 року на українському ринку реалізували 971 новий комерційний автомобіль, що на 13% більше, ніж у червні.
Про це повідомила у Телеграмі Асоціація автовиробників України (Укравтопром), передає Укрінформ.
«Упродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 971 авто. Це на 13% більше, ніж у попередньому місяці. У порівнянні з торішнім липнем, реєстрації нових комерційних авто зросли на 2%», - йдеться в повідомленні.
Попри позитивну динаміку останнього місяця, загалом з початку року кількість реалізованих вантажівок скоротилася на 8% до показників за аналогічний період минулого року - усього у 2025 році продано 6,6 тис. нових комерційних автомобілів.
Лідерами липня стали Citroen - 161 од., Renault - 147 од., Hyundai - 79 од., Peugeot - 74 од. та Mercedes-Benz - 73 од.
