Представники МВФ високо оцінили врегулювання проблем із прозорістю роботи бізнесу в Україні - Мін'юст

У Міжнародному валютному фонді високо оцінили результати України в частині імплементації у національне законодавство рекомендацій, що стосуються прозорості роботи бізнесу.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції за підсумками тижневого візиту української делегації урядовців до Відня, де відбулась зустріч з представниками фонду.

За словами директора Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції В'ячеслава Хардікова, представники МВФ наголосили на успішній імплементації в умовах воєнного стану 24-ї рекомендації FATF. (Глобальної групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей "Financial Action Task Force", заснованої "Великою сімкою" у 1989 році - ред.)

"МВФ позитивно оцінив зусилля України щодо прозорості бенефіціарної власності. Наразі одне із головних завдань Міністерства юстиції, Міністерства фінансів та Держфінмоніторингу - зробити інформацію про реальних власників бізнесу більш прозорою. Для цього Україна вдосконалює перевірку даних про кінцевих бенефіціарів та структуру власності компаній, а також цифровізує процеси подання і оновлення інформації. Оскільки Україна прагне стати частиною ЄС, обмін досвідом із міжнародними партнерами, а також імплементація 6-ї директиви ЄС дозволить впровадити кращі міжнародні практики у наше законодавство. Це допоможе встановити єдині стандарти, що полегшить співпрацю з іншими державами. Але найголовніше - це сприятиме залученню інвестицій в Україну», - зазначив Хардіков.

Також повідомляється, що під час зустрічі представники української делегації та МВФ провели детальне оцінювання всіх аспектів системи бенефіціарної власності щодо їх відповідності 24-й рекомендації FATF.

"Також робочі зустрічі були присвячені перегляду системи санкцій щодо бенефіціарної власності, щоб вона відповідала зобов'язанням, викладеним у Меморандумі про економічну та фінансову політику (MEFP)", - додали в Мін'юсті.

Як повідомляв Укрінформ, у січні - червні 2025 року в Україні було зареєстровано 18 277 нових компаній, що на 0,7% менше, ніж торік.