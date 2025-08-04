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"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Кабмін затвердив склад комісії з обрання керівника Держмитслужби
12:21 04.08.2025 |
Уряд розпочав процес відкритого конкурсу на посаду керівника Державної митної служби. Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
До конкурсної комісії увійшли представники українського бізнесу та міжнародні експерти у сфері митної політики та антикорупції.
Від України:
* Андрій Єрашов - керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців (СУП);
* Дмитро Олійник - голова Ради Федерації роботодавців України;
* Олег Тимків - директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма "Моор Стівенс".
Від міжнародних партнерів:
* Арунас Адоменас - митний аташе Литви при ЄС, експерт з митної політики та міжнародного співробітництва;
* Девід Бернстайн - експерт з питань врядування та інституційних реформ;
* Куніо Мікурія - міжнародний експерт з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства.
"Це важливий етап у перезавантаженні митниці, яка має стати ефективним і прозорим органом, що працює за європейськими стандартами", - наголосила Свириденко.
Разом із запуском конкурсу уряд затвердив середньостроковий план реалізації реформи митниці, що є частиною Національної стратегії доходів до 2030 року.
У Державної митної служби немає постійного керівника вже майже чотири роки, відтоді, як у листопаді 2021 року Павло Рябікін перейшов на роботу в Кабінет міністрів.
Після нього обов'язки голови Держмитслужби виконували по черзі В'ячеслав Демченко - директор Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, а потім Сергій Звягінцев - заступник голови Держмитниці.
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