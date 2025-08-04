Кабмін затвердив склад комісії з обрання керівника Держмитслужби

Уряд розпочав процес відкритого конкурсу на посаду керівника Державної митної служби. Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

До конкурсної комісії увійшли представники українського бізнесу та міжнародні експерти у сфері митної політики та антикорупції.

Від України:

* Андрій Єрашов - керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців (СУП);

* Дмитро Олійник - голова Ради Федерації роботодавців України;

* Олег Тимків - директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма "Моор Стівенс".

Від міжнародних партнерів:

* Арунас Адоменас - митний аташе Литви при ЄС, експерт з митної політики та міжнародного співробітництва;

* Девід Бернстайн - експерт з питань врядування та інституційних реформ;

* Куніо Мікурія - міжнародний експерт з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства.

"Це важливий етап у перезавантаженні митниці, яка має стати ефективним і прозорим органом, що працює за європейськими стандартами", - наголосила Свириденко.

Разом із запуском конкурсу уряд затвердив середньостроковий план реалізації реформи митниці, що є частиною Національної стратегії доходів до 2030 року.

У Державної митної служби немає постійного керівника вже майже чотири роки, відтоді, як у листопаді 2021 року Павло Рябікін перейшов на роботу в Кабінет міністрів.

Після нього обов'язки голови Держмитслужби виконували по черзі В'ячеслав Демченко - директор Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, а потім Сергій Звягінцев - заступник голови Держмитниці.