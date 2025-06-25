Нацполіція викрила схему виведення з-під санкцій групи надровидобувних компаній - оголошено 19 підозр

Національна поліція Україна повідомила про 19 підозр в межах спецоперації "Граніт", під час якої викрито схему виведення з-під санкцій надровидобувних компаній.

"Одразу після повномасштабного вторгнення рф один із російських підприємців, який до того володів активами промислової групи, передав корпоративні права на компанії довіреній особі з іноземним паспортом. Підприємства цієї групи займалися видобутком і переробкою корисних копалин на території Київської та Житомирської областей. Такі маніпуляції дали йому змогу уникнути прямого санкційного удару, хоча фактичний контроль за виробництвом залишився у його руках", - йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Як повідомляє Нацполіція, після введення санкцій РНБО та повного зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами активи перепродавалися через серію фірм-прокладок, реєструвалися на підставних осіб і врешті-решт опинилися під контролем українського бізнесмена, який фактично став новим "обличчям" підсанкційного бізнесу.

"Задля легітимності співпраці у вересні 2023 року сторони навіть підписали так званий "меморандум" про передачу частки корпоративних прав. Формально - партнерство. Фактично - продовження російського контролю за українськими надрами", - зазначається в повідомленні.

Паралельно будувалась чітка організаційна структура. До неї увійшли директори комерційних підприємств, юристи та інші залучені особи. Спільники забезпечували юридичний супровід, відповідали за створення і придбання компаній-прокладок, призначали підконтрольних осіб на ключові посади та слідкували за фінансовими потоками й документообігом.

Комунікація велася через спеціальні засоби зв'язку та модеми, які не фіксувались базовими станціями мобільних операторів. Більшість важливих рішень приймались у київському офісі українського бізнесмена і під його контролем - саме там, за даними правоохоронців, приймалися ключові рішення та узгоджувалися усі етапи злочинних дій, укладались договори.

Упродовж восьми місяців оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції збирали доказову базу. В межах кримінального провадження було накладено арешти на активи надровидобувних підприємств підсанкційної групи компаній, які згодом передали в управління АРМА. Це більше ніж 130 од. спеціальної автомобільної техніки, земельні ділянки, об'єкти нерухомого майна, зокрема спеціальні дозволи на користування надрами.

Отримані в ході слідства докази стали підставою для оголошення 19 фігурантам про підозру. Тож 21 червня поліцейські повідомили про підозру українському та російському бізнесменам та їх спільникам. Серед них - керівники підприємств, бухгалтери, нотаріуси та інші особи, які брали участь у схемі переоформлення активів попри дію санкцій.

Українського бізнесмена затримано у процесуальному порядку та обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів й іншим фігурантам справи.

Дії учасників злочинної групи кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою осіб в особливо великому розмірі); ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї за попередньою змовою групою осіб); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, вчинене групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки).

