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Програма субсидій на оренду житла для ВПО спіткнулась об «сірий» ринок оренди – міністр
15:54 17.06.2025 |
Реалізація програми субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) спіткнулась об "сірий" ринок оренди. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє Інтерфакс.
"Ми запровадили європейську модель - субсидії на житло, але її реалізація, скажімо так, спіткнулася об те, що в нас сьогодні переважна більшість людей, які здають житло в оренду, роблять це в "сіру", не декларують доходи, не сплачують податки", - сказала міністерка на форумі "Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery" у вівторок у Києві.
Жолнович додала, що якщо програма субсидій на оренду житла для переселенців не працюватиме, як очікувалося, кошти з неї передадуть на більш ефективні програми.
Уряд запустив для ВПО програму компенсацій за оренду житла наприкінці січня 2025 року. Вона спрямована на людей, які втратили житло через російську агресію.
Субсидію видають за умови, що витрати сім'ї на оренду перевищують 20% сукупного доходу. Для отримання компенсації потрібен офіційний договір оренди. Програма також покриває податки орендодавця: ПДФО, єдиний податок, військовий збір.
Оформити субсидію можна в сервісних центрах Пенсійного фонду або ЦНАП, а також онлайн через портал Пенсійного фонду чи мобільний застосунок.
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