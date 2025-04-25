Мита Трампа менше загрожують Україні, ніж втрата торговельних пільг від ЄС, – НБУ

Вплив запроваджених президентом США Дональдом Трампом додаткових мит у короткостроковій перспективі матиме значно менший негативний вплив на українську економіку, ніж припинення дії встановлених Євросоюзом після початку повномасштабного вторгнення РФ пільг для українського експорту.

Про це йдеться в Інфляційному звіті за квітень 2025 року, оприлюдненому Нацбанком.

У Нацбанку нагадали, що США застосували щодо України найнижчу ставку мита на рівні 10%.

"Очікується, що прямий вплив нових тарифів на українську економіку буде незначним, оскільки обсяги вітчизняного експорту на американський ринок доволі малі. Крім того, окремі українські експортери мають можливість переорієнтувати свої поставки на інші напрямки, а деякі з них можуть отримати конкурентні переваги на тому самому американському ринку в умовах вищих бар'єрів входу для інших країн", - вказують у Нацбанку.

Обсяги українського експорту в США у 2024 році становили лише 2.2% ($0,9 млрд) від загального експорту товарів. Його основу формують чавун (42% експорту до США), труби (13%) та окремі продовольчі товари (15,8%, найбільше - олія, мед та соки). За оцінками НБУ, експорт продукції металургії не зазнає критичних змін через відносно високу частку імпорту чавуну в споживанні його США (близько 20% у 2023 році).

Однак непрямий вплив тарифних війн на українську економіку буде сильнішим.

Передусім - через уповільнення економічної активності у Єврозоні та країнах Центральної та Східної Європи, що, імовірно, призведе до зниження попиту на українську продукцію.

Це стало однією з причин погіршення прогнозу зростання ВВП України до 3,1% у 2025 році, зауважили в НБУ.

Водночас цей сценарій передбачає продовження дії угоди про безмитний режимторгівлі з ЄС на подібних або відносно близьких до попередньої версії умовах.

Реалізація ризику щодо припинення дії угоди може мати відчутний негативний вплив на український експорт товарів, попереджають у Нацбанку.

"Повернення до угоди 2021 року розглядається як ризик базового сценарію. У разі його реалізації чисті втрати експорту товарів можуть становити близько $1 млрд на рік. Більших втрат можна уникнути завдяки можливостям нарощування поставок до країн Африки та Азії та активному освоєнню українськими експортерами нових ринків", - зазначається у звіті Нацбанку.

Наразі Україна та ЄС працюють над оновленим торговельним режимом, який має замінити систему автономних торговельних преференцій.

"Нова система тарифних квот, найімовірніше, буде сприятливішою, ніж повернення до умов угоди про вільну торгівлю. У результаті негативні наслідки для українського експорту можуть бути навіть меншими", - підсумували в НБУ.

Як повідомлялося, Єврокомісія не планує продовжувати дію встановлених після початку повномасштабного вторгнення РФ пільг для українського експорту, які передбачають одностороннє скасування мит на українську сільськогосподарську продукцію і діють до 5 червня.

Після цієї дати можливе повернення до того режиму торгівлі, що існував до повномасштабної війни. Втім, у якості компромісного варіанту наразі розглядають можливість внесення змін до умов Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA) між Україною та ЄС, зокрема, збільшення квот на окремі види агропродукції з України.